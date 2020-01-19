Cilt gençleştirmede 'Rönesans' devri

19.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 19.01.2020 17:41

Kalkan, Roma üniversitesi Dermatoloji ana bilim dalı uzmanları tarafından& ; geliştirilen ve içeriğinde 11 aktif maddeyi bir kokteyl olarak barındıran Rönesans yöntemi Tiziano mezo kokteylin bu alanda fark yarattığını kaydetti.





Kalkan iz bırakmayan mezoterapi hakkında şu ifadeleri kullandı: "Ortalama bir mezoterapi seansında hastanın yüzüne 100-120 arasında iğneli işlem yapılırken Rönesans yöntemi Tiziano& ; ile sadece 20-24 nokta da işlem tamamlanıyor. Klasik mezoterapi yöntemlerine 11 aktif madde ile çok daha zengin bir içeriği homojen bir yapı içinde sunan Rönesans yöntemi 3 cm aralıklarla uygulanabiliyor, iz bırakmıyor ama çok güzel etki yaratıyor.

Öyle ki öğle tatilinde kendisine uygulama yaptıran biri, yüzünde ciddi bir streching, lifting etki hissederken öğleden sonra işine döndüğünde karşı masasında çalışan iş arkadaşı yüzüne uygulama yaptırdığını anlayamadığını gördüğünde çok mutlu oluyor, çünkü morarma, kızarıklık ya da bir tedavi izi asla olmuyor. Olumlu etkisi birkaç gün içinde ortaya çıkıyor.

Bu yönü ile de Rönesans yöntemi ağrısız, kolay uygulanan, sosyal hayatı engellemeyen, hasta için konforlu bir tedavi yöntemi olarak mezoterapi tedavileri arasında en çok tercih edilen tedavi yöntemleri arasına girmiş durumda."

& ;"İnce çizgiler ortadan kalıyor, kırışıklıklar onarılıyor"





Rönesans yöntemi Tiziano'nun etkisini anlatan Kalkan şunları söyledi: "Rönesans yöntemi Tiziano ile 35 yaşından sonra ortaya çıkan ince çizgiler, kırışıklar, ortadan kalkıyor, cilt onarılıyor, besleniyor, lifting sağlanıyor. Rönesans yöntemi Tiziano Yüz, boyun, dekolte, eler, ayaklar, göbek bölgesi vb birçok bölgede kullanılabiliyor. Rönesans yönteminin diğer bir özelliği ise göz altı torbalarını da yok edebilmesi, Özellikle ameliyat olmak istemeyen, iş düzeni ameliyata& ; izin vermeyen birçok kadın ve erkek artık Rönesans Tiziano'yu tercih ediyor. Rönesans yöntemi haftada ya da 10 günde 1 kez 4 seansta uygulanarak tamamlanıyor. Hastanın ihtiyacına göre 2 ya da 3 ay sonra 1 kez idame uygulaması yaptırmak bu olumlu etkilerin devam etmesi için yeterli oluyor."

"Göz altı morluklarını tedavi ediyor"

Özellikle göz altı morlukları için en çok tercih edilenler arasında yer alan Raffaello mezoterapi yönteminin aynı zamanda saç köklerinde de etkili olduğunu akratan Kalkan, "Raffaello; hyaluronik asit, pinus pinaster, resveratrol, glutatyon, antioksidan kompleksi, aminoasitler, bakırpeptid ve B grubu vitaminlerden oluşan bir üründür. 25-35 yaş arasında kullanılarak cilde hidrasyon ve parlaklık sağlar, besler. Yüz, boyun, dekolte, eller, ayaklar, göz altı morlukları ve saç köklerinde etkilidir." dedi.





& ;"Roneissance mask kaybedilen mineralleri yeniden oluşturuyor"





Kalkan, "Rönesans Mask"ın yılların yıprattığı cilde kaybettiği vitamin ve mineralleri yeniden kazandırdığını söyleyerek, cilt iyileştiren bu maskeyi şu sözlerle anlattı: "Rönesans mask yüz bölgesi için özel olarak geliştirilmiş formülü ile çift molekül Hyauranic asit, organik kök hücreler, C vitamini ve aminopeptidlerden oluşuyor. Haftada 2 kez banyodan sonra uygulandığında cilt altına girerek cildi temizler, besler, kaybedilen vitamin ve mineralleri yeniden oluşmasını sağlayarak derinlemesine bakım yapar. Banyodan sonra uygulanması ve en az 30 dakika yüzde tutulması gerekir."





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