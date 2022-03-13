Cilt Çatlak Probleminin Çözümü Badem Özünde Saklı!

Bademli vücut yağının içinde yüzde 50'den fazla badem özü bulunması, onu doğal olarak Omega 6, kamelya yağı ve Omega 3 açısından zengin kılıyor. Yağ, sürüldüğü andan itibaren 48 saat durmaksızın cilde nemlendirme sağlıyor, besliyor, sıkılaştırıyor ve çatlak izlerini onarıyor. Tende satensi, pürüzsüz bir son bırakıyor. Hepimiz, pürüzsüz bir ten, ışıltılı görünüm, eşit renk tonu ve neme doymuş bir cilt arzuluyoruz. Tüm bunlara cildi, taze bademlerin ağız sulandıran kokusuyla saran ve artık çatlaklarla da savaşan L'Occitane badem cilt yağı ile ulaşmak mümkün.

Çatlakları saklamaya çalışmaya son!

Vücudumuzda oluşan çatlaklar hepimizin korkulu rüyası. Hamilelik, ani kilo alımı ya da ergenlik dönemindeki kilo ve boydaki hızlı değişim veya Cushing Sendromu. Tüm bunlar çatlak oluşmasına neden olan sebeplerden birkaçı.Vücut çatlakları ile baş etmek, cildin elastikeyitini artırmaktan geçiyor. L'Occitane badem vücut yağını 2 ay boyunca günde 2 defa uygulamak, iyi bir görünüm ve sıkılık elde etmenin anahtarı kabul ediliyor. Daha etkili ve hızlı sonuç için, badem duş jeli ya da duş peelingi ile banyo yapıp, badem yağı ile bakımı tamamlamanız büyük önem taşıyor.

Vücut bakım rutininizi tamamlamak için..

İlk adım duş jeli - Almond Shower Oil

2'si 1 arada formülü ile bu duş yağı, cildi temizlerken anında nemlendirir ve duş rutinini keyifli bir ritüle dönüştür. Su ile temas ettiğinde bu altın renkli yağ, yumuşak bir süte dönüşür. L'Occitane'ın ikonikleşmiş Badem duş jeli yaz boyu size eşlik etmesi gereken ürünler arasında yer alır.

İkinci adım - Peeling - Almond Delicious Paste

Almond Delicious Paste, badem yağı ve badem özü, kırılmış badem kabuğu ve şeker kristalleri ile zenginleştirilerek keyif veren bir peeling karışımı elde edilir. Cildi ölü derilerden arındırarak, aynı zamanda bakım yapan etkili bir peelingdir.

Cilt mükemmel bir şekilde pürüzsüzleşir ve yumuşar, taze bademin yumuşak notalarıyla nazikçe kokulanır.

Ya da

Almond Shower Scrub

Hem duş jeli, hem peeling ikisi bir arada tercih edenler, Almond Shower Scrub tam size göre.. İçeriğindeki badem yağı ve bademin ezilmiş kabuklarıyla zenginleştirilmiş bir vücut peelingidir. Köpüren ve kolay eriyen jel kıvamlı yapısıyla cildinizi nazikçe temizler ve ciltteki ölü derilerden kurtulmanıza yardımcı olur. Bu eşsiz badem özlü duş peelingi ile cildiniz yumuşacık olurken badem çiçeklerinin nazik ve tazeleyici kokusu ile kokulanır.

Üçüncü Adım - Supple Skin Oil

48 saate kadar nemlendirme sağlayan Almond Supple Skin Oil, yüzde 50 badem yağı ile formüle edilmiştir. Cildin yumuşaklığını artırır, elastiket kazandırarak, sıkılaşmasına yardımcı olur. Cildi besler ve ışıltı kazandırır. Duş sonrası bakımınızda 2 aylık düzenli kullanım sonrası ciltteki çatlak izlerinde azalma, eşit cilt tonu görünümü sağlamaya yardımcı olur.

Almond Shower Oil 250 ml – 280 TL

Almond Shower Oil 500 ml - 470 TL

Almond Shower Oil Eco - Refill 500 ml – 420 TL

Almond Shower Scrub 200 ML – 270 TL

Almond Delicious Paste 200 ml – 520 TL

Almond Supple Skin Oil 100 ml – 530 TL

İpucu: Sabah ve akşam tüm vücuda yukarı doğru dairesel hareketlerle cilde masaj yaparak uygulayın. Cildin gevşemesiyle ilgili bölgelere (uyluklar, kalçalar, karın ve kollara) odaklanın.