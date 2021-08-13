Cilt bakımı nasıl yapılır? Evde rutin cilt bakımı nasıl yapılır? Yağlı, kuru ve karma ciltlere özel cilt bakımı!

Özellikle yağlı ciltli insanların merak ettiği günlük bakım rutini nasıl yapılır? Yanıtı çok aranan konular arasında "Günlük cilt bakımı nasıl yapılır? Cilt bakım rutini nedir? Bakım rutini sıralaması Nasıl olmalı? Evde cilt bakımı nasıl yapılır?" soruları da yer alıyor. Peki, cilt bakımı nasıl yapılır? Evde rutin cilt bakımı nasıl yapılır? İşte, Yağlı, kuru ve karma ciltlere özel cilt bakımı!

Gençlerin siyah noktalara sahip olanların ve akne sorunu yaşayanların yapmak istediği bakım olan hafif günlük cilt bakımı hakkında merak edilenler, rutin cilt bakımı nasıl olmalı? Günlük cilt bakımı nasıl yapılır? Cilt bakım rutini nedir? Bakım rutini sıralaması nasıl olmalı? Evde cilt bakımı nasıl yapılır? İşte, yağlı, kuru ve karma ciltlere özel cilt bakımı araştırmalarının yanıtları...

GÜNLÜK RUTİN CİLT BAKIMI NASIL YAPILIR?

Makyaj için saatlerce uğraşırken cilt bakımını önemsememek cildimize büyük haksızlıktır.

Öncelikle cilt tipinizi belirleyin. Yağlı mı, karma mı, kuru mu? Sonra buna uygun yıkama jeli, köpük, peeling, maske, tonik, krem, serum, yağlar ve güneş koruyucu alın. Eğer makyaj yapıyorsanız bunu çıkarmak çift fazlı bir temizleyici kullanmalısınız. Micellar su veya makyaj temizleyici tek başına yetersizdir. Önce yağ bazlı sonra su bazlı tezimleyici kullanmalısınız. Her zaman temiz içerikli ürünler kullanmanız özellikle eczane markaları kullanmanız daha sağlıklı olur.

GÜNLÜK RUTİN CİLT BAKIMI NASIL YAPILIR? EVDE CİLT BAKIMI NASIL YAPILIR?

Makyajınızı çıkardıktan ve jel ile yüzünüzü yıkadıktan sonra haftada sadece iki veya üç defa peeling jel kullanabilirsiniz. Ve yine haftada iki veya üç defa maske kullanabilirsiniz. Bu aşamalardan sonra tonik uygulamak cildin yağ dengesini düzenler fazla sebumu alır.

Şimdi sıra en önemli aşamada, nemlendirmede oldukça seçici olmalısınız. Yine eczane markaları kullanabilirsiniz. Nemlendirme iki katmandan oluşur cildin alt tabakası ve yüzeyi, cildin altını daha jel formda nemlendiriciler nemlendirirken yüzeyde daha ince ürünler kullanırız.

Jel olarak vazelin kullanmanız tavsiye edilmez eğer karma ya da yağlı ciltliyseniz. Vazelin oldukça ağırdır ve doğru temizlenmemiş ya da yağlı görünüme sahip ciltlerde sivilcelenmeye sebep olabilir. Vazelini kullanırken dikkat etmeniz gereken bazı şeyler vardır. Nohut tanesi kadar alınır ve ıslak ellerde elin sıcaklığıyla ısıtılıp cilde hafif dairesel masaj yaparak uygulanır. Emilimi kolaylaşsın diye cilde Kore tekniğiyle parmak uçlarınızla çok hafif vurarak masaj yapabilirsiniz.

Tonik seçiminde dikkat etmeniz gerekenler, doğal içerikli olması fazla asit içermemesi ve cilt tipinize göre nemlendirme düzeyine sahip olmasıdır. Genel olarak hyaluronik asit içerenler yağı dengeler ve nemlendirirler.

Nemlendiriciler için cildi temizledikten sonra üç dakika geçmeden uygulanmalıdır. Eğer hemen uygulamazsanız işe yaramayabilir.

Evde kendi başınıza yapacağınız bu cilt bakımında profesyonel bakımlarda gördüğünüz hareketleri uygulamak isterseniz çok dikkatli olmalısınız. Cilde zarar vermeden yumuşak hareketlerle masaj yaparak temizler ve nemlendirirseniz çok daha güzel sonuç alırsınız.

Eğer cildinizde ciddi sivilce sorunları varsa mutlaka cildiyeye danışmalısınız. Bir cilt doktoruna gitmeden kafanıza göre ürün kullanmak cildinizi daha kötü yapabilir. Cildinizi düzelemeyecek hale getirmek istemezsiniz ve daha fazla sivilceye sahip olmak hoş olmaz. Makyaj da asla bu işin çözümü değildir. Sivilcelere sakın makyaj yapmayın. Çok ciddi sorunlarını varsa ve özel bir günde makyaj yapacaksanız ürünlerin aplikatörlerini yüzünüze değdirmeyin önce elinize alın ve yüzünüze sürün.

SERUM VE YAĞLAR HAKKINDA

Serum ve yağlarda cilde uygun olanları bulamak çok daha kolaydır. İnce yağlar yağlı ya da karma ciltlere göredir. Serumlarda ise vitaminli serumlar, yaşlanma karşıtı serumlar ve beyazlatıcı serumlar gibi çeşitler vardır. Çoğu serum her cilde uygundur. Kuru ciltlerde genelde ince yağlar tercih ederler kalın yağlarda ise vazelinde kullandığımız ıslak elde ısıtıp cilde dairesel masajla uygulama kullanılır.

RUTİN CİLT BAKIMI SIRALAMASI NASIL OLMALI?

Bakım rutini sıralaması makyaj yapmış olmanıza göre değişebiliyor. Ya da cilt tipinize göre.

KURU CİLTLER

Eğer kuru ciltliyseniz güneş kremini çıkartmak için mutlaka çift fazlı temizlik uygulamalısınız ve aynı zamanda makyaj içinde aynı şeyi yapmalısınız, bir kere yapmak yeterli olacaktır. Daha sonrasında yıkama jeli, maske, peeling aşamalarına geçmelisiniz. Güneş kremi kolay çıkmaz ve gözeneklerde tıkanıklık yapabilir. Bu da daha fazla sivilceye, siyah noktaya ve yorgun cilt görünümün sebep olabilir. Nemlendiriciyi ve serumu unutmayın.

KARMA CİLTLER

Karma ciltliyseniz genelde kuru bölgelere fazla kurutacak maskeler veya yıkama jelleri kullanamamalısınız. Maskeyi tüm yüzünüze uygulamak zorunda değilsiniz. Her bölge için farklı maske kullanabilirsiniz. Nemlendirme ve serum aşamalarını unutmayın.

YAĞLI CİLTLER

Eğer yağlı ciltliyseniz çift fazlı çıkarma aşamasıyla makyajınızı çıkarın ve daha sonra jelinizi kullanın. Köpük jeller kullanmak yağı daha iyi temizler. Daha sonrasında maske, peeling aşamalarına geçebilirsiniz. Nemlendirmeyi unutmayın.

Yaşınız küçükse ve sivilce sorunu yaşıyorsanız onları kapatmayın çünkü onlardan daha doğal bir şey yok. Onları cildinize uygun jellerle veya köpüklerle yıkamalısınız. Genellikle hassas ciltler için olan ürünleri kullanın. Doğru güneş kremini sürün. Beslemenize dikkat edin ve bol su için. Uyku düzeni de çok önemli, mavi ışığa fazla maruz kalmaktan kaçının yani telefon bilgisayar gibi.