Cilo Trekking kulübünde Kızıl Kayalara yürüyüş ve tırmanış

09.09.2019 14:22

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde her hafta olduğu gibi faaliyetler yürüten Cilo Trekking kulübü, bu hafta da 3 bin 89 Rakımlı Kızıl Kayalara yürüyüş ve tırmanış gerçekleştirdiler.



Cilo Trekking kulübü üyeleri, her hafta bölgenin ayrı yerleri gezen ve turizm için saklı güzellikleri keşfetmek için yürüyüş ve tırmanış faaliyetlerini sürdürüyor. Her hafta ayrı katılımcılarla dağcılık faaliyetlerini gerçekleştiren Cilo Trekking kulübü, 10 kişilik grupla Yüksekova merkezinden tüm heybetiyle görülen Kızıl Kayalara yürüyüş ve tırmanış gerçekleştirdiler.



Konuyla ilgi açıklama yapan Cilo Trekking Kulüp Başkanı Fikret Yaşar; "Yeni katılımcılarla beraber 3 bin 89 Rakımlı Şişol-Kızıl kayalara yürüyüş ve tırmanış gerçekleştirdik. Yüksekova merkezden tüm heybetiyle görünen ve yörede Beresor olarak bilinen Kızıl kayalar ilginç doğal yapısıyla dağcıların ilgisini çekmekteyken bizde bir artı daha katmak istedik. Dağ keçisi, ayı ve diğer vahşi hayvanların yaşadığı sarp kayalık bölgenin tırmanış ve yürüyüş için dikkat çekmek için faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bu bölgeye yılda bir kaç kez yürüyüş ve tırmanış olabiliyor, kulübe henüz yeni katılan üyelerimizin talebini de karşılamak için zirve yapıp arka vadiden Derişk-Sualtı köyünden ilçeye büyük mesafeler sarf ederek geri döndük" dedi.



Yaptıkları program çerçevesinde grup, aynı şekilde akşam saatlerinde tekrar ilçe merkezine döndüler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA