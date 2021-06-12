Cilo Dağları'nda 20 bin yıllık buzullar görüntüsüyle mest ediyor
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Cilo Dağları'nda 20 bin yıllık buzullar görüntüsüyle mest ediyor

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Haberler | Güncel

Cilo Dağları'nda 20 bin yıllık buzullar görüntüsüyle mest ediyor Hakkari Yüksekova arasında yer alan Cilo Dağları'nda bulunan 20 bin yıllık buzullar, görenleri mest etti.

Cilo Dağları'nda 20 bin yıllık buzullar görüntüsüyle mest ediyor

HAKKARİ - Hakkari Yüksekova arasında yer alan Cilo Dağları'nda bulunan 20 bin yıllık buzullar, görenleri mest etti.

Cilo Dağlarının zirvelerindeki Cennet ve Cehennemde yer alan buzullar, insan elinin değmemiş doğasıyla seyrine doyumsuz manzarası yanında dağları saran devasa buzul kütleleri ile adeta bir görsel şölen sunuyor. Yurt içi ve yurt dışından buzullar kaplı olan dağlar ve vadiler yoğun ziyaretçi akınına uğrarken; dışardan gelen fotoğrafçılar, Cennet ve Cehennem vadisinde yer alan buzulları fotoğrafladılar.

Gördüğü manzara karşısında hayranlığını dile getiren Faruk Akbaş, "4 yıl önce tekrar buraya gelmiştim. Geldiğimiz yer tamamen buzuldu. Burada da buzul mağarası vardı. Bugün gördüğüm tablo çok üzücü. Buzulların yarısı yok yok olmuş. Artık iklim değişiyor. Buranın mikro kliması değişiyor. Bilim insanları buraya gelmeli ve bu zararı en aza indirecek şekilde çalışmalar yapılmalı. Çünkü burası sadece basit bir buzul gölünden oluşmuyor. Burası özel bir doğal ortamdır. Buradaki doğal çeşitlerini sürdürmek için çok acil bir şeyler yapmak gerekir. Burası ülkemizin en güzel yeri ve fotoğraf için vazgeçilmez yer. Ülkemizin en ücra köşesinde böyle doğal güzellik keşfedilmeyi bekliyor. Hem doğaseverler için hem de fotoğrafçılar için" dedi.

Meltem Özolu isimli doğasever ise "Biz buzullar için İzlanda'ya gitmiştik. Meğerki memleketimizde de varmış bu güzellikler. Burası harika bir yer ve burayı herkesin görmesi lazım. 11 kişi geldik herkes çok mutlu burada. Biz hem doğa için geldik, hem de fotoğraf için geldik. Buzullar arasında sular akıyor harika. Buzullar ve alp dağları görsel şölen sunuyor. Bu yaşa kadar böyle bir yeri görmedim diye kendimden utandım" ifadelerini kullandı.

Cilo Dağları'nda 20 bin yıllık buzullar görüntüsüyle mest ediyor
Cilo Dağları'nda 20 bin yıllık buzullar görüntüsüyle mest ediyor
Cilo Dağları'nda 20 bin yıllık buzullar görüntüsüyle mest ediyor
Cilo Dağları'nda 20 bin yıllık buzullar görüntüsüyle mest ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Metin Tek

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