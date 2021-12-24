Çilingirle açılan evde teknik müdürün ölümünde sahte içki şüphesi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çilingirle açılan evde teknik müdürün ölümünde sahte içki şüphesi

Çilingirle açılan evde teknik müdürün ölümünde sahte içki şüphesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelin teknik müdürü evinde ölü bulundu.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelin teknik müdürü evinde ölü bulundu. Evde yapılan inceleme ve komşuların verdiği bilgiler, ölümün el yapımı içkiden kaynaklı olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Manavgat'ta bulunan 5 yıldızlı bir otelin teknik müdürü olan Ahmet Gençler, Sarılar Mahallesi 3054. Sokak'ta yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Gençler'en yakınlarının 3-4 gündür kendisinden haber alamadıklarını ve telefonlarına cevap vermediğini belirterek Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakoluna başvurması üzerine jandarma harekete geçti. Ahmet Gençler'in yalnız yaşadığı daireye gelen jandarma ekipleri, zile basıp kapıyı çalmalarına rağmen kapı açılmayınca cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda çilingir çağırarak kapıyı açtırdı. Kapının açılmasıyla etrafa içki kokusu yayılırken, talihsiz adam yerde hareketsiz yatarken bulundu. Gençler'in cenazesi, Jandarma Olay Yeri İnceleme, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Evde el yapımı içki ve alkol ele geçirildi

Komşuları Gençler'in evinde yaptığı içkiyi içtiğini iddia ederken, şahsın evinde el yapımı içki, içki yapımında kullanılan alkol bidonları ve aroma ele geçirildi. Komşularının verdiği bilgi ve ele geçirilen malzemeler nedeniyle Ahmet Gençler'in el yapımı içkiden ölmüş olabileceği ihtimali değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ANTALYA

Çilingirle açılan evde teknik müdürün ölümünde sahte içki şüphesi

Çilingirle açılan evde teknik müdürün ölümünde sahte içki şüphesi

Çilingirle açılan evde teknik müdürün ölümünde sahte içki şüphesi

Çilingirle açılan evde teknik müdürün ölümünde sahte içki şüphesi

Çilingirle açılan evde teknik müdürün ölümünde sahte içki şüphesi

Çilingirle açılan evde teknik müdürün ölümünde sahte içki şüphesi

Çilingirle açılan evde teknik müdürün ölümünde sahte içki şüphesi

Çilingirle açılan evde teknik müdürün ölümünde sahte içki şüphesi

Çilingirle açılan evde teknik müdürün ölümünde sahte içki şüphesi

Çilingirle açılan evde teknik müdürün ölümünde sahte içki şüphesi

Çilingirle açılan evde teknik müdürün ölümünde sahte içki şüphesi

Çilingirle açılan evde teknik müdürün ölümünde sahte içki şüphesi

Çilingirle açılan evde teknik müdürün ölümünde sahte içki şüphesi

39 kişiyi dolandırılan sevgililerin davasında mütalaa

39 kişiyi dolandırılan sevgililerin davasında mütalaa

 Son dakika haber! Mardin'de jandarma personelinin aracına yerleştirilen EYP imha edildi

Son dakika haber! Mardin'de jandarma personelinin aracına yerleştirilen EYP imha edildi

 Henüz 17 yaşındaydı! Kullandığı motosiklet kontrolden çıkan genç feci şekilde can verdi

Henüz 17 yaşındaydı! Kullandığı motosiklet kontrolden çıkan genç feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title