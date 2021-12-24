Çilingirle açılan evde teknik müdürün ölümünde sahte içki şüphesi

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelin teknik müdürü evinde ölü bulundu. Evde yapılan inceleme ve komşuların verdiği bilgiler, ölümün el yapımı içkiden kaynaklı olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Manavgat'ta bulunan 5 yıldızlı bir otelin teknik müdürü olan Ahmet Gençler, Sarılar Mahallesi 3054. Sokak'ta yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Gençler'en yakınlarının 3-4 gündür kendisinden haber alamadıklarını ve telefonlarına cevap vermediğini belirterek Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakoluna başvurması üzerine jandarma harekete geçti. Ahmet Gençler'in yalnız yaşadığı daireye gelen jandarma ekipleri, zile basıp kapıyı çalmalarına rağmen kapı açılmayınca cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda çilingir çağırarak kapıyı açtırdı. Kapının açılmasıyla etrafa içki kokusu yayılırken, talihsiz adam yerde hareketsiz yatarken bulundu. Gençler'in cenazesi, Jandarma Olay Yeri İnceleme, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Evde el yapımı içki ve alkol ele geçirildi

Komşuları Gençler'in evinde yaptığı içkiyi içtiğini iddia ederken, şahsın evinde el yapımı içki, içki yapımında kullanılan alkol bidonları ve aroma ele geçirildi. Komşularının verdiği bilgi ve ele geçirilen malzemeler nedeniyle Ahmet Gençler'in el yapımı içkiden ölmüş olabileceği ihtimali değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ANTALYA