ANTALYA ÇİLİNGİR ÇAĞIRMAK YERİNE, BELİNDEN BAĞLADIKLARI HALATLA GENCİ EVE SOKTULAR
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ANTALYA ÇİLİNGİR ÇAĞIRMAK YERİNE, BELİNDEN BAĞLADIKLARI HALATLA GENCİ EVE SOKTULAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da dairesinin anahtarını unutan ev sahibi, çilingir çağırmak yerine, beline halat bağlattığı genci açık balkon penceresinden dairesine soktu.

ANTALYA'da dairesinin anahtarını unutan ev sahibi, çilingir çağırmak yerine, beline halat bağlattığı genci açık balkon penceresinden dairesine soktu. Oldu, çek, çek. Az sal komutları arasında daireye girme anları, cep telefonu ile görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı.

İlginç olay, Antalya'nın Serik ilçesinde yaşandı. Oturduğu ikinci kattaki dairenin anahtarını içerde unutan ev sahibi, bir genci halat yardımıyla evine soktu. Birinci kat balkonunda beline halat bağlanan genç, üçüncü kattaki arkadaşları tarafından, kilitli olan ikinci kattaki daireye doğru çekildi. Bina önündeki bir kişi de halatı çeken kişileri, Oldu, oldu çek çek. Girdi tamam, az sal şeklinde talimatlarla yönlendirmeye çalıştı.

Arkadaşlarının gülüşmeleri arasında genç daireye girdi. O anları bir kişi cep telefonuyla görüntülerken, daire sahibinin, Tamam aç kapıyı Turan sözleri de kamera kayıtlarına yansıdı. Çilingire 50 lira vermemek için insan hayatını tehlikeye atan daireye girme anları sosyal medyada tepki gördü.

ANTALYA ÇİLİNGİR ÇAĞIRMAK YERİNE, BELİNDEN BAĞLADIKLARI HALATLA GENCİ EVE SOKTULAR
ANTALYA ÇİLİNGİR ÇAĞIRMAK YERİNE, BELİNDEN BAĞLADIKLARI HALATLA GENCİ EVE SOKTULAR
ANTALYA ÇİLİNGİR ÇAĞIRMAK YERİNE, BELİNDEN BAĞLADIKLARI HALATLA GENCİ EVE SOKTULAR
ANTALYA ÇİLİNGİR ÇAĞIRMAK YERİNE, BELİNDEN BAĞLADIKLARI HALATLA GENCİ EVE SOKTULAR
ANTALYA ÇİLİNGİR ÇAĞIRMAK YERİNE, BELİNDEN BAĞLADIKLARI HALATLA GENCİ EVE SOKTULAR
ANTALYA ÇİLİNGİR ÇAĞIRMAK YERİNE, BELİNDEN BAĞLADIKLARI HALATLA GENCİ EVE SOKTULAR
ANTALYA ÇİLİNGİR ÇAĞIRMAK YERİNE, BELİNDEN BAĞLADIKLARI HALATLA GENCİ EVE SOKTULAR
ANTALYA ÇİLİNGİR ÇAĞIRMAK YERİNE, BELİNDEN BAĞLADIKLARI HALATLA GENCİ EVE SOKTULAR
ANTALYA ÇİLİNGİR ÇAĞIRMAK YERİNE, BELİNDEN BAĞLADIKLARI HALATLA GENCİ EVE SOKTULAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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