Çilimli ODTÜ'yü Geride Bırakarak Birinci Oldu

Çilimli Belediyesi tarafından hazırlanan "Kırsal Alan Politika Reformları için Gençlik, Gençlik İçin Güçlendirilmiş Alan" projesi ODTÜ'nün hazırladığı projeyi geride bırakarak birinci olmayı başardı.

Çilimli Belediyesi büyük bir başarıya imza attı. Çilimli Belediyesi, Çilimli İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Düzce Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan "Kırsal Alan Politika Reformları için Gençlik, Gençlik İçin Güçlendirilmiş Alan" projesi, birçok önemli projeyi geride bırakarak birincilik elde ederek hibe desteği almaya hak kazandı.

Çilimli Belediyesinin projesi ODTÜ'nün projesini de geride bırakarak önemli bir başarı kazandı ve hibe kazandı. Kırsal kesimde yaşayan maddi imkanları kısıtlı gençlerin eğitim yoluyla farkındalıklarının artırılması amacıyla hazırlanan proje kendi alanında da örnek teşkil ediyor. - DÜZCE