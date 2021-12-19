Çilimli'de sanayi toplantısı yapıldı

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında yapılan toplantıda, Çilimli Organize Sanayi Bölgesi'nin son durumu konuşuldu.

Çilimli ilçesinde daha önce var olan fabrikalara ek olarak başka fabrikaların da açılmasıyla birlikte bölge OSB olarak ilan edilmişti. Yapılan çalışmalarla bölgedeki fabrikaların istihdam gücü, ekonomik gücü, ihracat ve ithalatları takip edilmeye başlanınca Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında Çilimli OSB toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz ve ilgili kurum ile kuruluş temsilcileri de katılım sağlayarak, bölgenin mevcut durumu ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet