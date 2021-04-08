Çilimli'de cezaevinde görevli er ve erbaşlara kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi
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Çilimli'de cezaevinde görevli er ve erbaşlara kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi

Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel
Çilimli'de cezaevinde görevli er ve erbaşlara kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi

Düzce'de Çilimli Cezaevi Bölük Komutanlığında görev yapan er ve erbaşlara yönelik "kadına yönelik şiddetle mücadele ve erken yaşta zorla evlilikler" konulu eğitim verildi.

Düzce'de Çilimli Cezaevi Bölük Komutanlığında görev yapan er ve erbaşlara yönelik "kadına yönelik şiddetle mücadele ve erken yaşta zorla evlilikler" konulu eğitim verildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) personeli Fatma Hasret Işık tarafından verilen eğitimde, er ve erbaşlara aile içi ve kadına yönelik şiddet ile erken yaşta evlilik konularında bilgi aktarıldı.

Seminer, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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