Çılgın Skor...maç 5-5 Bitti!
İngiltere Championship'te oynanan Aston Villa-Nottingham Forest maçında adeta gol düellosu yaşandı.
İngiltere Championship'te oynanan Aston Villa-Nottingham Forest maçında adeta gol düellosu yaşandı.
Villa Park'ta oynanan mücadele karşılıklı atılan gollerin ardından 5-5 sona erdi. Maça damga vuran isim ise ev sahibi ekip adına attığı 4 golle 21 yaşındaki İngiliz futbolcu Tammy Abraham oldu.
Bu sonucun ardından Aston Villa ligde topladığı 28 puanla 8. sırada yer alırken, Nottingham Forest ise 31 puanla 6. sırada kaldı.
21 yaşındaki Abraham, attığı 4 golle yıldızlaştı.
Kaynak: Hürriyet