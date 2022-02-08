Çılgın Sivaslı yine soğuğa meydan okudu - Haberler
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Çılgın Sivaslı yine soğuğa meydan okudu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çılgın Sivaslı yine soğuğa meydan okudu

Sivas'ta soğukla karşı meydan okumaları ile dikkat çeken çılgın Sivaslı bu kez kendini kara gömdürdü.

ŞARKIŞLA, SİVAS (İHA) - Sivas'ta soğukla karşı meydan okumaları ile dikkat çeken çılgın Sivaslı bu kez kendini kara gömdürdü.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Kadim Alıcı, geçtiğimiz günlerde sıfırın altında 16 derecede soyunup karlı zeminde yuvarlanmıştı. Kar banyosu yaparak dakikalarca dondurucu soğukta çıplak kalan Alıcı, bu seferde eksi 15 derecede kendisini kara gömdürdü. Yol kenarında bir çukur açarak içine giren Alıcı, kürekle üstüne kar attırdı. Bir süre karlı çukur içerisinde bekleyen ve soğuğa meydan okuyan Alıcı, çektiği videoları sosyal medyasında paylaşarak, soğuk kış günlerinde takipçilerini mutlu etmek istediğini söyledi. - SİVAS

Çılgın Sivaslı yine soğuğa meydan okudu

Çılgın Sivaslı yine soğuğa meydan okudu

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Şarkışla, Sivas, kar, Yerel, Haber

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