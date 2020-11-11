Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama linki! 11 Kasım Çılgın Sayısal Loto ne kadar devretti? Çılgın Sayısal Loto kazandıran numaralar

Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Sisal Şans, Milli Piyango Online olarak oynanan Çılgın Sayısal Loto 11 Kasım Çarşamba çekilişinin sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı linki... Sayısal loto kazanan numaralar neler? Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır?

Canlı yayında ve noter huzurunda yapılan çekiliş sonucu ortaya çıkan sayıları sorgulamaya saatler kaldı! Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır? Canlı yayında ve noter huzurunda yapılan çekiliş sonucu ortaya çıkan sayıları sorgulamaya saatler kaldı!

ÇILGIN SAYISAL LOTO AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısala Loto haftada pek çok kez oynanıyor. En son 9 Kasım'da çekilen Çılgın sayısal loto sonuçları saat 21.30 itibariyle açıklandı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR

En son 9 Kasım'da çekilen Çılgın Sayısal Loto numaraları :5, 11, 32, 69, 70, 77 + 28

11 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Bu akşam çekilecek olan 11 Kasım sonuçlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaya dayalı oyundur.

Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilinmesi durumunda farklı miktarda ikramiye kazanmak mümkün.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurulabiliyor.

Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak da oynanabilir.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir.

Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Oynanan her kolon sadece 3 TL'dir. 18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bilinen numara adedine göre değişir: Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır. İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan "7 bilen", kazanan kombinasyonun 7 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendiniz doldurabildiğiniz gibi önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçebilirsiniz.