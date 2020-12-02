Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekilişi ne zaman?
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Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekilişi ne zaman?

02.12.2020 10:48 | Son Güncelleme: 02.12.2020 10:52
Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekilişi ne zaman?

Çılgın Sayısal Loto sonuçları için geri sayım başladı. Çılgın Sayısal Loto'nun 2 Aralık akşamındaki çekilişinde büyük ikramiye 85 milyon TL'yi aştı. Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak olan Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekilişi ne zaman?

Çılgın Sayısal Loto sonuçları için geri sayım başladı. Çılgın Sayısal Loto'nun 2 Aralık akşamındaki çekilişinde büyük ikramiye 85 milyon TL'yi aştı. Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak olan Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekilişi ne zaman?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirilecek. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan. İşte 2 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

Sonuçlar açıklandıktan sonra sorgulama işlemini aşağıdaki link üzerinden yapabilirsiniz.

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ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Bayilerin yanı sıra online olarak da oynanabilen Çılgın Sayısal Loto Millipiyangoonline.com adresinden oynanabiliyor. Siteye giriş yaparak online kupon doldurmanız mümkün.

ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsiniz.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsiniz.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Oynadığınız her kolon sadece 3 TL'dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

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