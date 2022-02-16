Çılgın Sayısal Loto sonuçları! Bugün Çılgın Sayısal Loto ve Şans Topu sonuçları açıklandı! Çılgın Sayısal Loto ve Şans Topu bugün kazanan numaralar ne
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Çılgın Sayısal Loto saat 21:30'da ve Şans Topu saat 20:00'da sonuçları 16 Şubat 2022 tarihinde açıklanacaktır.
15 Şubat Süper Loto sonuçları şu şekilde: 9-13-22-35-37-59
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal böylelikle rastgele 6 numara seçer. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.