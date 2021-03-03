Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 3 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına nereden bakılır? Sayısal Loto çekiliş sorgulama ekranı!

Milli Piyango Online 3 Mart tarihli Çılgın Sayısal Loto sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırılırken, yapılan çekilişte kazanan kim merak ediliyor. Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye ne kadar? İşte, 3 Mart 2021 Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı takip sayfası!

3 MART ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. 3 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat 21.30'da açıklanacak. Milli Piyango Online 3 Mart tarihli Çılgın Sayısal Loto sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Sonuçları haberimizden de takip edebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

ÇILGIN SAYISAL LOTO İKRAMİYESİ NE KADAR? SAYISAL LOTO DEVRETTİ Mİ?

Henüz Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanmadı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaya dayalı oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilinmesi durumunda farklı miktarda ikramiye kazanmak mümkün. Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurulabiliyor. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak da oynanabilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez. Oynanan her kolon sadece 3 TL'dir. 18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir. Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bilinen numara adedine göre değişir: Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır. İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır. Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır. Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur .Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. Kuponları kendiniz doldurabildiğiniz gibi önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçebilirsiniz.