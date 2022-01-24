Çılgın sayısal loto sonuçları AÇIKLANDI mı? 17 Ocak 2022 Pazartesi Sayısal loto sonuçlarına nereden bakılır? Sayısal loto çekiliş sorgulama ekranı!

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24 OCAK ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

24 Ocak Çılgın sayısal loto sonuçları açıklandı.

24 Ocak Çılgın sayısal loto çekilişi kazanan numaralar: 56-83-24-71-6-37-10 (joker) - 36 (süper star)

En son yapılan 17 Ocak Çılgın sayısal loto çekilişi kazanan numaralar: 4-25-32-44-67-75-54-78

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ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaya dayalı oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilinmesi durumunda farklı miktarda ikramiye kazanmak mümkün. Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurulabiliyor.

Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak da oynanabilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez. Oynanan her kolon sadece 3 TL'dir. 18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir. Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bilinen numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. Kuponları kendiniz doldurabildiğiniz gibi önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçebilirsiniz.

24 OCAK ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ İZLE!

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