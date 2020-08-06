Çılgın Sayısal Loto sonuçları 5 Ağustos: Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları
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Çılgın Sayısal Loto sonuçları 5 Ağustos: Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları

Sisal Şans, Milli Piyango Online olarak oynanan Çılgın Sayısal Loto 5 Ağustos Çarşamba çekilişi sonuçlandı. 50 milyon 807 bin 207 TL milyon TL ikramiye veren Çılgın Sayısal Loto çekilişi 21.30'da gerçekleştirildi. İşte, Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuç ekranı...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 5 Ağustos: Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları
06.08.2020 10:48 | Son Güncelleme: 06.08.2020 10:52

Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır? Canlı yayında ve noter huzurunda yapılan çekiliş sonucu ortaya çıkan sayılar 46, 56, 59, 65, 83, 84 ve joker numara da 48 oldu. Sisal Şans tarafından 5 Ağustos 2020 Çarşamba günü yapılan çekiliş sonucu haberimizde.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA...

5 AĞUSTOS ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto'da çekilen numaralar 46, 56, 59, 65, 83, 84 ve joker numara da 48 olarak belirlendi; 6 bilen çıkmadığından 50 milyon 807 bin 207 TL'lik büyük ikramiye sonraki çekilişe devretti. Çekilişte 5+1 ve 5 bilen olmazken; 4 bilen 124 kişi 4,225.15 TL, 3 bilen 5,312 kişi 123.25 TL,2 bilen 81,274 kişi 12.05 TL kazandı. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü saat 21: 30'da düzenleniyor.

3 AĞUSTOS SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sisal Şans'ın Çılgın Sayısal Loto'daki 50 milyon liralık ikramiye veren çekilişinde çekilen numaralar 4-34-39-42-47-61, joker numarasıysa 72 olarak belirlendi.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaya dayalı oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilinmesi durumunda farklı miktarda ikramiye kazanmak mümkün. Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurulabiliyor. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak da oynanabilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez. Oynanan her kolon sadece 3 TL'dir. 18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bilinen numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendiniz doldurabildiğiniz gibi önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçebilirsiniz.

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