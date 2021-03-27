Çılgın Sayısal Loto sonuçları 27 Mart! Devreden büyük ikramiye sonuçları açıklandı!
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Çılgın Sayısal Loto sonuçları 27 Mart! Devreden büyük ikramiye sonuçları açıklandı!

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları 27 Mart! Devreden büyük ikramiye sonuçları açıklandı!

TV8 ekranlarında canlı olarak çekilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi için araştırmalar devam ediyor. 27 Mart Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı yayında gerçekleşiyor. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları: 27 Mart MPİ Online Sayısal Süper Loto sonuçları açıklandı! Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı!

Milli Piyango Online 27 Mart tarihli Çılgın Sayısal Loto sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Sayısal Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırılırken, 27 Mart'ta yapılan çekilişte kazanan kim? Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye ne kadar merak edildi. İşte, 27 Mart 2021 Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı takip sayfası!

27 MART ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI - HAFTANIN KAZANAN NUMARALARI BELLİ OLDU!

Numaralar geliyor...

3, 83, 21, 28, 62, 11 + 7

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Oynadığın her kolon sadece 3 TL'dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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