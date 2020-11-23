Çılgın Sayısal Loto sonuçları 23 Kasım | Şisal Şans Çılgın Sayısal Loto ne zaman çekiliyor? Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama, nasıl oynanır?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 23 Kasım | Şisal Şans Çılgın Sayısal Loto ne zaman çekiliyor? Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama, nasıl oynanır?

23.11.2020 17:30 | Son Güncelleme: 23.11.2020 17:35
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 23 Kasım | Şisal Şans Çılgın Sayısal Loto ne zaman çekiliyor? Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama, nasıl oynanır?

Şans oyunları oynayan yüzlerce vatandaş, Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını merak ediyor. İkramiye kazandıran numaralar, Şisal Şans tarafından gerçekleştirilen canlı çekiliş ile 82.417.605 TL ödüllü 23 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve kazanan numaraları açıklandı. 23 Kasım Çılgın Sayısal Loto ne kadar devretti?

Şans oyunu tutkunlarının heyecanlı bekleyişi, yeni dönem ile değişiklik gösteren ve ikramiyeleri artan 23 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ile sona erdi. Milli Piyango Online tarafından haftada üç gün gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 23 Kasım MPİ bilet sorgulama ekranı haberimizin detaylarında...

23 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto, Noter huzurunda canlı yayında 21.30'da açıklanacak. Sonuçları haberimizden takip edebilirsiniz.

23 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO MPİ BİLET SORGULAMA

Tam tamına 82.417.605TL büyük ödüllü Çılgın Sayısal Loto 23 Kasım 21:30'da gerçekleşecek. Sonuçları haberimizden takip edebilirsiniz.

Haftanın kazanan numaraları ise belli olacak...

ÇILGIN SAYISAL LOTO NEDİR, NASIL OYNANIR?

  • Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
  • Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
  • Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.
  • Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
  • Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
  • İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.
  • Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

İlgili Haberler

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 16 Kasım: Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 16 Kasım: Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 18 Kasım: Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 18 Kasım: Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 18 Kasım: Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 18 Kasım: Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Bülent Arınç Bülent Turan Meral Akşener Abdülhamit Gül
Magazin Sıla Kutsi Demet Akalın Öykü Karayel
Spor Ozan Tufan Mert Günok Okan Buruk Cenk Tosun Lance Stroll
Tüm Haberler Kaza Türk Medya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çılgın Sayısal Loto sonuçları 23 Kasım | Şisal Şans Çılgın Sayısal Loto ne zaman çekiliyor? Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama, nasıl oynanır? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.11.2020 17:44:25. #1.14#
title