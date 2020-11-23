Çılgın Sayısal Loto sonuçları 23 Kasım | Şisal Şans Çılgın Sayısal Loto ne zaman çekiliyor? Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama, nasıl oynanır?

Şans oyunları oynayan yüzlerce vatandaş, Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını merak ediyor. İkramiye kazandıran numaralar, Şisal Şans tarafından gerçekleştirilen canlı çekiliş ile 82.417.605 TL ödüllü 23 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve kazanan numaraları açıklandı. 23 Kasım Çılgın Sayısal Loto ne kadar devretti?