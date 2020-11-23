Çılgın Sayısal Loto sonuçları 23 Kasım | Şisal Şans Çılgın Sayısal Loto ne zaman çekiliyor? Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama, nasıl oynanır?
23.11.2020 17:30 | Son Güncelleme: 23.11.2020 17:35
Şans oyunları oynayan yüzlerce vatandaş, Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını merak ediyor. İkramiye kazandıran numaralar, Şisal Şans tarafından gerçekleştirilen canlı çekiliş ile 82.417.605 TL ödüllü 23 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve kazanan numaraları açıklandı. 23 Kasım Çılgın Sayısal Loto ne kadar devretti?
Şans oyunu tutkunlarının heyecanlı bekleyişi, yeni dönem ile değişiklik gösteren ve ikramiyeleri artan 23 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ile sona erdi. Milli Piyango Online tarafından haftada üç gün gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 23 Kasım MPİ bilet sorgulama ekranı haberimizin detaylarında...
23 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
Çılgın Sayısal Loto, Noter huzurunda canlı yayında 21.30'da açıklanacak. Sonuçları haberimizden takip edebilirsiniz.
23 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO MPİ BİLET SORGULAMA
Tam tamına 82.417.605TL büyük ödüllü Çılgın Sayısal Loto 23 Kasım 21:30'da gerçekleşecek. Sonuçları haberimizden takip edebilirsiniz.
Haftanın kazanan numaraları ise belli olacak...
ÇILGIN SAYISAL LOTO NEDİR, NASIL OYNANIR?
- Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
- Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
- Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.
- Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
- Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
- İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.
- Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.