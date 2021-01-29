Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 103 milyon TL'yi aştı
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Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 103 milyon TL'yi aştı

29.01.2021 14:38 | Son Güncelleme: 29.01.2021 14:43
Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 103 milyon TL'yi aştı

Her çekilişinde yeni bir rekora koşan Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi, 103 milyon 581 bin 418 TL'ye ulaşarak, 103 milyon TL'yi aştı.

Her çekilişinde yeni bir rekora koşan Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi, 103 milyon 581 bin 418 TL'ye ulaşarak, 103 milyon TL'yi aştı.

Çılgın Sayısal Loto'nun 103 Milyon TL'yi aşan tarihi çekilişi Star TV'de yayınlanan İbo Show'da, Seda Sayan'ın renkli sunumu ile 30 Ocak Cumartesi, saat 21: 30'da gerçekleşecek.

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri ŞANS MERKEZİ'nde düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişleri, www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor.Sisal Şans'tan yapılan açıklamada, "Yaygın erişim ağı ve şans oyunları alanındaki global deneyimiyle Türkiye ekonomisine katkı sunmak üzere faaliyetlerine devam eden Sisal Şans kazandırmaya devam edecek. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar adresinden yayınlanıyor" denildi.Çılgın Sayısal Loto oynamanın kuralları neler?1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaya dayalı bir oyun olan Çılgın Sayısal Loto'da en az 2, en fazla ise 6 adet sayıyı bilenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Çılgın Sayısal Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.Tüm çekilişler canlı yayınlanıyorŞisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri "Dünya Piyango Birliği" (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor. (Fotoğraflı)

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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