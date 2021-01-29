Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 103 milyon TL'yi aştı

Her çekilişinde yeni bir rekora koşan Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi, 103 milyon 581 bin 418 TL'ye ulaşarak, 103 milyon TL'yi aştı.