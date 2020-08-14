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Çılgın Sayısal Loto 52.5 milyon lira ikramiye ile rekora koşuyor

Sisal Şans'ın son çekilişini 12 Ağustos Çarşamba gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto, 52 milyon 495 bin 104 TL devretmişti.

Çılgın Sayısal Loto 52.5 milyon lira ikramiye ile rekora koşuyor
14.08.2020 17:42 | Son Güncelleme: 14.08.2020 17:42
- Sisal Şans'ın son çekilişini 12 Ağustos Çarşamba gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto, 52 milyon 495 bin 104 TL devretmişti. Çılgın Sayısal Loto'nun yeni çekilişi 15 Ağustos Cumartesi saat 21: 30'da yapılacak. 

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü saat 21: 30'da düzenleniyor.

Çılgın Sayısal Loto oynamanın kuralları neler?1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaya dayalı bir oyun olan Çılgın Sayısal Loto'da en az 2, en fazla ise 6 adet sayıyı bilenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Çılgın Sayısal Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.Tüm çekilişler canlı yayınlanıyorŞisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri "Dünya Piyango Birliği" (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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