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Çılgın Sayısal Loto 51.98 milyon liralık ikramiyesiyle rekora koşuyor

Sisal Şans'ın son çekilişini 10 Ağustos Pazartesi 21: 30'da gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto, 51 milyon 982 bin 321 lira devretmişti.

Çılgın Sayısal Loto 51.98 milyon liralık ikramiyesiyle rekora koşuyor
11.08.2020 14:43 | Son Güncelleme: 11.08.2020 14:47

Sisal Şans'ın son çekilişini 10 Ağustos Pazartesi 21: 30'da gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto, 51 milyon 982 bin 321 lira devretmişti. Çılgın Sayısal Loto'nun yeni çekilişi 12 Ağustos Çarşamba saat 21: 30'da yapılacak.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere artık haftanın 3 günü saat 21: 30'da düzenleniyor.

Çılgın Sayısal Loto oynamanın kuralları neler?1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaya dayalı bir oyun olan Çılgın Sayısal Loto'da en az 2, en fazla ise 6 adet sayıyı bilenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Çılgın Sayısal Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.Tüm çekilişler canlı yayınlanıyorŞisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri "Dünya Piyango Birliği" (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor. (Fotoğraflı)


Kaynak: DHA

Haber Yorumları (1)
BANA CIKSA: bana cıksa herhalde bi sürü aş evi açar parayı bitirirdim :D
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