Çılgın Sayısal Loto 2 Kasım sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları
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Çılgın Sayısal Loto 2 Kasım sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları

02.11.2020 17:12 | Son Güncelleme: 02.11.2020 17:16
Çılgın Sayısal Loto 2 Kasım sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları

Sayısal Loto çekiliş sonuçlarının belli olmasına saatler kaldı. Sisal Şans, Milli Piyango Online olarak oynanan Çılgın Sayısal Loto 2 Kasım Pazartesi çekilişinin sonuçlanmasına saatler kaldı. 68 milyon 742 bin TL ikramiye veren Çılgın Sayısal Loto çekilişi 21.30'da gerçekleşecek. İşte, Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuç ekranı...

Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır? Canlı yayında ve noter huzurunda yapılan çekiliş sonucu ortaya çıkan sayıları sorgulamaya saatler kaldı!

2 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO AÇIKLANDI MI?

Merakla beklenen 2 Kasım Çılgın sayısal loto sonuçları saat 21.30'da açıklanacak. Tüm detayları haberimizden anında öğrenebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaya dayalı oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilinmesi durumunda farklı miktarda ikramiye kazanmak mümkün. Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurulabiliyor. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak da oynanabilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez. Oynanan her kolon sadece 3 TL'dir. 18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir. Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bilinen numara adedine göre değişir: Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır. İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır. Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır. Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur .Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. Kuponları kendiniz doldurabildiğiniz gibi önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI...

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