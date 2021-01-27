Çılgın Sayısal 100 milyonu aşan ikramiyesi ile talihlilerini bekliyor
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Çılgın Sayısal 100 milyonu aşan ikramiyesi ile talihlilerini bekliyor

27.01.2021 11:49 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:55
Çılgın Sayısal 100 milyonu aşan ikramiyesi ile talihlilerini bekliyor

ÇILGIN Sayısal Loto'nun 100 milyon lirayı aşan tarihi çekilişi öncesinde sayısal loto bayileri önünde kuyruklar oluştu.

ÇILGIN Sayısal Loto'nun 100 milyon lirayı aşan tarihi çekilişi öncesinde sayısal loto bayileri önünde kuyruklar oluştu. Vatandaşlar tarihi çekilişte şansını denemek Çılgın Sayısal Loto oynadı. 100 milyonu aşan ikramiyenin çekilişi bugün saat 21.30'da gerçekleşecek.

Çılgın Sayısal Loto'nun ikramiyesi 100 milyon lirayı aştı. Tarihin en büyük ikramiyesi için talihliler sayısal loto bayileri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kimi makinadan oyun oynarken, kimi de şans getirdiğine inandığı rakamları seçti. Büyük çekiliş öncesi bayi önünde şansını deneyenlerden Dilek Bakar, "Uzun zamandır oynamıyordum ama ikramiyeyi duyunca oynamak istedim. Çocuğum var onun şansına deneyeceğim. Şanslı rakamlarımı oynuyorum" dedi. 

Burhan Yazıcı da "Günlük ne varsa oynuyor, şansımı deniyorum her gün. Sık sık Çılgın Loto oynuyorum. 100 milyonu geçti büyük ikramiye." diye konuştu. 

"ANINDA KAZANMAK CAZİP GELİYOR"Sayısal Loto bayileri ise vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını dile getirdi. Kartal'da Sayısal Loto Bayisi işleten Yusuf Canözkan, "İkramiye 100 milyonun üzerine çıkınca insanlar ister istemez ilgi göstermeye başladı. Kazı kazanlar da çok ilgi görüyor. Anında kazanmak cazip geliyor. Kazı kazan ve Çılgın Sayısal'a talep çok fazla. Genelde dükkanın önünde kuyruk oluyor" şeklinde konuştu.  Pendik'te bayi işleten Çiğdem İpek ise "Sürekli gelen müşterilerimiz var. Şu sıralar çok yoğunuz ilgi çok fazla. Vatandaşların oyun alışkanlığı da var" dedi. İpek, "Çoğu müşteri makine ile oynuyor, bir kısmı kendi rakamlarını giriyor. Genelde de makine kolonlarına ikramiye çıkıyor" ifadelerini kullandı.Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri düzenlenirken, Şubat ayı boyunca her Cumartesi günü çekilişler, Seda Sayan'ın sunumuyla İbo Show'da şans merkezinden canlı olarak yapılacak.

 


- İstanbul
Çılgın Sayısal 100 milyonu aşan ikramiyesi ile talihlilerini bekliyor
Çılgın Sayısal 100 milyonu aşan ikramiyesi ile talihlilerini bekliyor
Çılgın Sayısal 100 milyonu aşan ikramiyesi ile talihlilerini bekliyor
Çılgın Sayısal 100 milyonu aşan ikramiyesi ile talihlilerini bekliyor
Çılgın Sayısal 100 milyonu aşan ikramiyesi ile talihlilerini bekliyor
Çılgın Sayısal 100 milyonu aşan ikramiyesi ile talihlilerini bekliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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