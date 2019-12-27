Çılgın Proje olarak anılan Kanal İstanbul'u uzmanlar yorumluyor: Projenin riskleri neler?
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Çılgın Proje olarak anılan Kanal İstanbul'u uzmanlar yorumluyor: Projenin riskleri neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın başbakanlığı sırasında duyurduğu ve çılgın proje olarak anılan Kanal İstanbul 8 yıl sonra yeniden gündemde. İklim ve hukuki statü bağlamında tartışmaların sürdüğü Kanal İstanbul projesini uzmanlar euronews Türkçe için değerlendirdi.

27.12.2019 13:27 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:12
Çılgın Proje olarak anılan Kanal İstanbul'u uzmanlar yorumluyor: Projenin riskleri neler?

'nda gemi trafiğini azaltmak ve kaza riskini en aza indirmek amacıyla yapılmak istenen Kanal İstanbul'un uzunluğu 40 km, genişliği 150 metre, derinliği ise 25 metre olarak planlandı. Kanal tamamlandığında, İstanbul Boğazı tanker trafiğine tümüyle kapatılacak.


Cumhurbaşkanı , cumartesi günü İstanbul Kongre Merkezi'nde katıldığı etkinlikte, Kanal İstanbul ile ilgili "İnşallah önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz ve Kanal İstanbul'a başlıyoruz. Bunun çalışması bir haftalık, bir yıllık değil, ta belediye başkanlığımın sonlarına doğru atılmış bir adımdır" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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