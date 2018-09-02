Çılgın Koyunun Trambolin Üzerindeki Videosu İzlenme Rekoru Kırdı

Sosyal medya üzerinde paylaşılan koyun videosu izlenme rekoru kırdı. Videoda trambolin üzerinde zıplayan koyunun eğlenceli anlarını izleyen sosyal medya kullanıcıları, videoyu yorum yağmuruna tuttu. Çok sayıda beğeni alan video ayrıca yorum yağmuruna tutuldu.

KURBAN BAYRAMINI ATLATTI YA ONDANDIR

Videoyu yorum yağmuruna tutan sosyal medya kullanıcıları, videoya eğlenceli yorumlar yaptı. Bir sosyal medya kullanıcısı yorumunda, "Kurbanı Bayramını kesilmeden atlattı ya ondandır bu neşesi" yorumunda bulundu. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Ne güzel eğleniyor. İnsanın izledikçe izleyesim geliyor. Terapi gibi" yorumunu yaptı.