'Çılgın Kelebek' indirimi başladı

Boyner, gelenekselleşen 'Çılgın Kelebek' indirimlerinin başladığını duyurdu.

Boyner, gelenekselleşen 'Çılgın Kelebek' indirimlerinin başladığını duyurdu. Kampanya kapsamında birçok üründe yüzde 50 indirim yapıldı. Mağazalar ve internet sitesinden ulaşılan ürünlerdeki indirim mayıs sonuna kadar devam edecek.

Kadın giyimden, erkek giyime, çocuk koleksiyonundan, aktif spor veya ev koleksiyonlarına uzanan seçili milyonlarca ürünün ve yüzlerce markanın yüzde 50 indirim veya Hopi ile alışverişte yüzde 50 paracık kazanma fırsatıyla tüketicilerle buluştuğu bildirildi.

'Çılgın Kelebek' kampanyası, Boyner mağazaları ve boyner.com.tr'de 31 Mayıs'a kadar geçerli olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı