'Çılgın Kelebek' indirimi başladı
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'Çılgın Kelebek' indirimi başladı

08.12.2020 13:08 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:12
'Çılgın Kelebek' indirimi başladı

Boyner, 'Çılgın Kelebek' indirimlerinin başladığını duyurdu.

Boyner, 'Çılgın Kelebek' indirimlerinin başladığını duyurdu. 18 Aralık'a kadar devam edecek kampanya kapsamında tüketiciler yüzde 50 net indirimden yararlanabilecek.

Boyner, kadın, erkek ve çocuk giyimin yanı sıra ayakkabı, çanta, spor giyim, kozmetik, aksesuar ve ev tekstiline farklı kategorilerde uygulanan 'Çılgın Kelebek' indiriminin başladığını açıkladı. Kampanya kapsamında tüketicilerin yüzde 50 net indirimle veya Hopi ile yüzde 50 paracık kazanarak, kış ve yılbaşı alışverişi yapabileceği bildirildi. Kampanya kapsamında kış günlerinin öncelikli ihtiyaçları arasında yer alan paltolar, kabanlar, botlar, çizmeler, atkılar, kazakların yanı sıra sweatshirtler, eşofman takımları, pantolonlar, sneakerlar ve daha pek çok ürünün indirimde olacağı duyuruldu. Boyner mağazaları ve boyner.com.tr'de tüketicilerle buluşacak olan Çılgın Kelebek indirimleri 18 Aralık'a kadar devam edecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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