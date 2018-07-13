Çılgın Kadın, Hayranı Olduğu David Beckham'ı Trafikte Görünce Sevinçten Göğüslerini Açtı
ABD'nin Miami eyaletindeki otoyolda sıkışık trafikte bekleyen aracın içindeki kadın yan tarafında dünyaca ünlü futbolcu David Beckham'ı görünce göğüslerine açarak sevinç çığlıkları attı.
ABD'de yaşayan İngiliz futbolcu David Beckham'ı trafikte gören bir hayranı, sevinçten göğüslerini açarak dünyaca ünlü futbolcunun dikkatini çekmeye çalıştı. Beckham'a seslenen kadın trafikteki diğer sürücülerin de ilgisini çekti.
DİKKATİNİ ÇEKMEK İÇİN UĞRAŞTI
Beckham'ı yanındaki arabada görünce gözlerine inanamadığını söyleyen ABD'li kadın, onun dikkatini çekmek için elinden geleni yaptı. David Beckham'ın da o sırada MLS'de mücadele eden Miami futbol takımı ile ilgili bir görüşme yapmaya gittiği öğrenildi.
Beckham'ın, Güney Florida'da dünya standartlarında futbol köyü ve teknoloji merkezi kuracağı açıklandı.
YORUMLAR (7)
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Sevinci beğenisini gösteriyor bence sorun yok sonuçta hırsız uğursuz yolsuz tecavüzcü katil değilse yaptıklarının önemi yokCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Bu Neymarın gittiği her yerde aynı şeyler oluyor bıktık usandık arkadaşCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bizi görünce sevinçten böyle yapan görmedik hiç. Kadın bozukmuş demekkiCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Allah Canını almasın.. TEK KELİME SIYRIK.. NE OLUYOR GÖRDÜYSEN İYİKİ BAŞKA YERİNİ AÇMADI..Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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SalakCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır