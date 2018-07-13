Çılgın Kadın, Hayranı Olduğu David Beckham'ı Trafikte Görünce Sevinçten Göğüslerini Açtı
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Çılgın Kadın, Hayranı Olduğu David Beckham'ı Trafikte Görünce Sevinçten Göğüslerini Açtı

ABD'nin Miami eyaletindeki otoyolda sıkışık trafikte bekleyen aracın içindeki kadın yan tarafında dünyaca ünlü futbolcu David Beckham'ı görünce göğüslerine açarak sevinç çığlıkları attı.

ABD'de yaşayan İngiliz futbolcu David Beckham'ı trafikte gören bir hayranı, sevinçten göğüslerini açarak dünyaca ünlü futbolcunun dikkatini çekmeye çalıştı. Beckham'a seslenen kadın trafikteki diğer sürücülerin de ilgisini çekti.

DİKKATİNİ ÇEKMEK İÇİN UĞRAŞTI

Beckham'ı yanındaki arabada görünce gözlerine inanamadığını söyleyen ABD'li kadın, onun dikkatini çekmek için elinden geleni yaptı. David Beckham'ın da o sırada MLS'de mücadele eden Miami futbol takımı ile ilgili bir görüşme yapmaya gittiği öğrenildi.

Beckham'ın, Güney Florida'da dünya standartlarında futbol köyü ve teknoloji merkezi kuracağı açıklandı.

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