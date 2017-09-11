Çılgın İkili İçin Geri Sayım!

Serinin ilk konserinde klasik müzik ve komediyi bir araya getiren şovlarıyla klasik müzikte çığır açan dünyaca ünlü Igudesman & Joo ikilisi 15 Eylül akşamı Aya İrini'de ilk kez sahne alacak.

Komedi ile klasik müziği ve popüler kültürü birleştiren, eşsiz ve komik tiyatro gösterileri ile dünyayı kasıp kavuran iki klasik müzisyen, Aleksey Igudesman ve Hyung-ki Joo, şovlarıyla İstanbullulara muhteşem bir konser yaşatmaya hazırlanıyor.

YouTube'daki videolarıyla bugüne kadar 35 milyonun üzerinde izleyiciyle rekor kıran ikili, 15 Eylül akşamı, "Turkcell Platinum Istanbul Night Flight" konserleri kapsamında sahne alacaklar. Popüler kültür ile birlikte klasik müziğin coşkulu enerjisini ortaya koyarak hazırladıkları şovları, ikilinin göz kamaştırıcı virtüözlüğüyle birleşecek. Şovlarında adeta bir miktar sihir de kullanan Igudesman & Joo, izleyenleri de şovun her dakikasına dahil edecek ve kahkaha dolu şahane bir müzikal konser çıkaracak.

"TURKCELL PLATINUM ISTANBUL NIGHT FLIGHT KONSERLERİ" HAKKINDA

Istanbul Night Flight etkinlikleri Events Across Turkey organizasyonu ile ayrıcalıklar dünyası Turkcell Platinum ana sponsorluğunda düzenleniyor. Dünyaca ünlü yıldızlar, "Turkcell Platinum Istanbul Night Flight" konserleri kapsamında, 15 Eylül – 29 Ekim tarihleri arasında Aya İri'nin büyülü atmosferinde müzikseverlerle buluşacak.

15 Eylül Cuma Aya İrini Igudesman&Joo

Klasik müzikte bir çığır açan Dünyaca Ünlü ikili Aleksey Igudesman ve Hyung-ki Joo 'Turkcell Platinum Istanbul Night Flight' konserleri kapsamında 'And Mozart Now 'turnesiyle İstanbul dinleyicisiyle buluşuyor.

14 Ekim Cumartesi Aya İrini Berlin Senfoni Oda Orkestrası

Dünyaca ünlü Şef Jürgen Bruns yönetiminde Berlin Senfoni Oda Orkestrası ve bağlama virtüözü Erdal Akkaya ilk kez Aya İrini sahnesinde buluşacak.

28 Ekim Cumartesi Aya İrini Salut Salon

Albümleriyle sayısız ödüle sahip olan Salut Salon, dünya turnesiyle ilk kez İstanbul seyircisi ile buluşacak.

29 Ekim Pazar Aya İrini Athena / An Epic Symphony

İlk kez Senfoni Orkestrası'nın eşliğinde prömiyerini yapacak olan An Epic Symphony sahnesinde Athena, İmamyar Hasanov ve Yusuf Taşkın sahne alacak.