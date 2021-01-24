Çılgın fotoğrafçının sıra dışı anları nefes kesiyor
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Çılgın fotoğrafçının sıra dışı anları nefes kesiyor

24.01.2021 08:54 | Son Güncelleme: 24.01.2021 09:33
Çılgın fotoğrafçının sıra dışı anları nefes kesiyor

RİZELİ fotoğraf sanatçısı Resul Çelik, Türkiye'nin ardından dünyayı gezerek doğaya, yaşama ve kültürel hayata dair fotoğraflar çekiyor.

RİZELİ fotoğraf sanatçısı Resul Çelik, Türkiye'nin ardından dünyayı gezerek doğaya, yaşama ve kültürel hayata dair fotoğraflar çekiyor. Dev kayalara, zirvelere tırmanan, timsahların arasına giren, köprülerin ayaklarına çıkan, buzlu sulara giren Çelik, sıra dışı anları sosyal medyada paylaşıyor. Pandemiden dolayı gezilerine ara veren Çelik, "En güzel kareyi yakalamak için fedakarlıktan kaçınmam" dedi.

Türkiye'nin 81 ilini dolaşarak, doğaya, yaşama ve kültürel hayata dair binlerce fotoğraf çeken, Rizeli fotoğraf sanatçısı Resul Çelik, şimdi de dünyayı fotoğraflıyor. Pandemiden dolayı gezilerine ara veren Çelik, 192 ülkeye ulaşmayı amaçlıyor. Gittiği ülkelerde çılgın denemeler gerçekleştiren, dev kayalara tırmanan, timsahların arasına giren, zirvelere tırmanan, köprülerin ayaklarına çıkan, buzlu sulara giren sıra dışı fotoğrafçının en renkli anları ilgi çekiyor. Venezuela, Japonya, Brezilya, Kolombiya, Arjantin, Gambiya'nın da aralarında bulunduğu pek çok ülkeye giden ve ilginç anları fotoğraflayan ve kayda alan Çelik'in sosyal medya paylaşımları yoğun ilgi görüyor. 

'ÜLKEMİN GÜZELLİKLERİNİ DÜNYAYA GÖSTERMEK İSTİYORUM'

27 yıldır fotoğrafçılıkla uğraştığını belirten Çelik, "Türkiye'nin tarihini, doğasını, doğal güzelliklerini, yaşamını ve dünyadaki ülkeleri çekmek için uğraş veriyorum. Dünyanın birçok yerine gittim. Bu ziyaretlerimde birçok kazalar da atlattım. Bu iş, bu merak öyle dışarıdan göründüğü gibi kolay değil. Ama ben bıkmadan, usanmadan dünyayı gezmeye devam ediyorum. Uçurumların tepesinde, timsahların arasında, soğuk sularda, en güzel görüntüyü yakalamaya çalışıyorum. Ülkemi çok seviyorum ve ülkemin tüm güzelliklerini dünyaya göstermek için mücadele veriyorum. Bu dünya hepimize yeter" dedi.


Çılgın fotoğrafçının sıra dışı anları nefes kesiyor
Çılgın fotoğrafçının sıra dışı anları nefes kesiyor
Çılgın fotoğrafçının sıra dışı anları nefes kesiyor
Çılgın fotoğrafçının sıra dışı anları nefes kesiyor
Çılgın fotoğrafçının sıra dışı anları nefes kesiyor
Çılgın fotoğrafçının sıra dışı anları nefes kesiyor
Çılgın fotoğrafçının sıra dışı anları nefes kesiyor
Çılgın fotoğrafçının sıra dışı anları nefes kesiyor
Çılgın fotoğrafçının sıra dışı anları nefes kesiyor
Çılgın fotoğrafçının sıra dışı anları nefes kesiyor
Çılgın fotoğrafçının sıra dışı anları nefes kesiyor
Çılgın fotoğrafçının sıra dışı anları nefes kesiyor
Çılgın fotoğrafçının sıra dışı anları nefes kesiyor
Çılgın fotoğrafçının sıra dışı anları nefes kesiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ

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