Çılgın fotoğrafçıdan Putin'e, Türkiye'deki şelalelerin buzlu sularına girme daveti
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Çılgın fotoğrafçıdan Putin'e, Türkiye'deki şelalelerin buzlu sularına girme daveti

01.02.2021 08:31 | Son Güncelleme: 01.02.2021 08:42
Çılgın fotoğrafçıdan Putin'e, Türkiye'deki şelalelerin buzlu sularına girme daveti

TÜRKİYE'nin yanı sıra dünyayı gezip, doğaya, yaşama ve kültürel hayata dair çektiği sıra dışı binlerce fotoğraflarıyla ilgi odağı olan fotoğraf sanatçısı Resul Çelik, kış ortasında soğuk havaya aldırış etmeden Van'daki Muradiye ve memleketi Rize'deki Ağaran şelalelerine girdi.

TÜRKİYE'nin yanı sıra dünyayı gezip, doğaya, yaşama ve kültürel hayata dair çektiği sıra dışı binlerce fotoğraflarıyla ilgi odağı olan fotoğraf sanatçısı Resul Çelik, kış ortasında soğuk havaya aldırış etmeden Van'daki Muradiye ve memleketi Rize'deki Ağaran şelalelerine girdi. Buz gibi suda yüzen Çelik, Ortodoks Hıristiyanların Epifani Bayramı'nı kutlamak için eksi 20 derecedeki buzlu suya giren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, Türkiye'deki şelalelere girmeye davet etti.

Rizeli fotoğraf sanatçısı Resul Çelik, Türkiye'nin ardından dünyayı gezerek doğaya, yaşama ve kültürel hayata dair fotoğraflar çekiyor. Dev kayalara, zirvelere tırmanan, timsahların arasına giren, köprülerin ayaklarına çıkan, buzlu sularda yüzen Çelik, sıra dışı anları sosyal medyada paylaşıyor. Çelik bu kez Türkiye'nin farklı noktalarındaki şelalelerin buz gibi sularına girdi. Önce Van Muradiye Şelalesi'ne girip yüzen Çelik, ardından da soluğu Rize Ağaran Şelalesi'nde aldı. Kışın ortasında buz gibi sularda adrenalin yaşayan Çelik, Ortodoks Hıristiyanların Epifani Bayramı'nı kutlamak için buzlu suya giren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, Türkiye'deki şelalelere girmeye davet etti.

'BUZLU SU BENİM İÇİN TEDAVİ'

Ağaran Şelalesinin suyunun diğer yerlere göre daha sıcak olduğunu belirten Çelik, "Burası çok sıcak, eksi 10-15 derece olabilir, ama bana basit bir yer. Daha soğuk yerlere gitmem gerek. Gerekirse Sibirya'ya. Bugüne kadar yüzdüğüm en soğuk su Van Muradiye şelalesiydi. Her yerim beyazladı, kollarım buz tuttu, zor sallandım ama orada da yüzdüm. Bu soğuk sular sayesinde gücümü toparlıyorum, yeri geldiğinde arkamızda 30 kilo yükle dağları tırmanıyoruz. Buzlu su benim için tedavi. Şu anda sanki Antalya'da, Muğla'da yüzüyorum, büyük keyif alıyorum" dedi.

PUTİN'E ÖZEL DAVET

Gittiği Venezuela, Japonya, Brezilya, Kolombiya, Arjantin ve Gambiya'nın da aralarında bulunduğu pek çok ülkede ilginç anları fotoğraflayan ve kayda aldığı anları sosyal medyada yoğun ilgi gören Çelik, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenerek, kendisini Türkiye'deki şelalelerde yüzmeye davet etti. Çelik, "Sayın Putin'i de buzlu havuzda yüzerken gördüm. Kendisini Türkiye'ye davet ediyorum. Belki havuzda yüzmekte zordur ama benimle birlikte Muradiye Şelalesi'nde yüzerse sınıftan geçer diye düşünüyorum, kendisini bekliyorum" diye konuştu.

'YAZIN DENİZDE YÜZER GİBİ YÜZDÜ'

Resul Çelik'i buz gibi suda yüzerken izleyen Ahmet Bayrakturan da, "Biz kenarda dururken donuyoruz. Ama kendisi suyun içinde adeta yazın denizde yüzer gibi yüzdü" ifadelerinde bulundu.

Çılgın fotoğrafçıdan Putin'e, Türkiye'deki şelalelerin buzlu sularına girme daveti
Çılgın fotoğrafçıdan Putin'e, Türkiye'deki şelalelerin buzlu sularına girme daveti
Çılgın fotoğrafçıdan Putin'e, Türkiye'deki şelalelerin buzlu sularına girme daveti
Çılgın fotoğrafçıdan Putin'e, Türkiye'deki şelalelerin buzlu sularına girme daveti
Çılgın fotoğrafçıdan Putin'e, Türkiye'deki şelalelerin buzlu sularına girme daveti
Çılgın fotoğrafçıdan Putin'e, Türkiye'deki şelalelerin buzlu sularına girme daveti
Çılgın fotoğrafçıdan Putin'e, Türkiye'deki şelalelerin buzlu sularına girme daveti
Çılgın fotoğrafçıdan Putin'e, Türkiye'deki şelalelerin buzlu sularına girme daveti
Çılgın fotoğrafçıdan Putin'e, Türkiye'deki şelalelerin buzlu sularına girme daveti
Çılgın fotoğrafçıdan Putin'e, Türkiye'deki şelalelerin buzlu sularına girme daveti
Çılgın fotoğrafçıdan Putin'e, Türkiye'deki şelalelerin buzlu sularına girme daveti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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