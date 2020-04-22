"Çılgın Davulcu", Halkbank destek paketiyle rahatladı
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"Çılgın Davulcu", Halkbank destek paketiyle rahatladı

"Çılgın Davulcu" lakaplı Uşaklı müzisyen Erkan Karagöz, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" kapsamında Halkbank tarafından sağlanan esnaf destek paketi ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı yaşadığı ekonomik sıkıntıyı atlattı.

22.04.2020 11:48 | Son Güncelleme: 22.04.2020 11:53
'Çılgın Davulcu', Halkbank destek paketiyle rahatladı

"Çılgın Davulcu" lakaplı Uşaklı müzisyen Erkan Karagöz, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" kapsamında Halkbank tarafından sağlanan esnaf destek paketi ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı yaşadığı ekonomik sıkıntıyı atlattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin giderilmesini amaçlayan Ekonomik İstikrar Kalkanı önlemleri kapsamında Halkbank'ın hayata geçirdiği "Esnaf Destek Paketi" küçük işletmelerin nefes almasını sağlıyor.

Halkbank'ın, işverenden çalışana, esnaftan emekliye birçok kesim için düzenlemeler içeren Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında esnaf ve sanatkarlar için "Esnaf Destek Paketi", "İşletme Kredisi" ve "Paraf Esnaf Kart" paketleri işletmecilerin yüzünü güldürdü.

Kemalöz Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde kiraladığı dükkanında müzik aletleri satışı, bakımı ve onarımı yapan müzisyen Karagöz de Halkbank'tan "Esnaf Destek Paketi" kapsamında aldığı krediyle işlerini devam ettirmeye çalışıyor.

"Çılgın Davulcu" olarak anılan 45 yaşındaki Karagöz, AA muhabirine, 15 yılı aşkın süredir müzisyenlik yaptığını söyledi.

Asıl mesleğinin tornacılık olduğunu anlatan Karagöz, "Okul yıllarında müziğe heves etmiştim. Sonradan tornacılığı sevmedim ve müzikle yoluma devam etmeye karar verdim. Hiçbir eğitim almadan 8 müzik aletini çalabiliyorum. Aynı anda birden fazla davulu çalabilmem dolayısıyla bana çılgın davulcu lakabı taktılar." dedi.

Düğün, nişan, kına gecesi, asker eğlencesi ve sünnet organizasyonlarında müzisyenlik yaparak ekmeğini kazandığını belirten Karagöz, şöyle konuştu:

"İşlerimin çok yoğun olmasına rağmen bu esnada koronavirüs bizim işleri bıçak gibi kesip attı. Düğün gibi insanların aynı ortamda bulunduğu organizasyonlar yasaklandı. İster istemez işlerim durakladı. Daha önceden aldığım düğün, festival ve konserler iptal oldu. Bir esnaf olarak mağdur duruma düştüm. Devletimizin esnafımızın mağdur olmaması için kredi imkanı sağladığını duyarak başvuru yapmaya karar verdim. Çok şükür devletimiz zor zamanımızda hızır gibi yetişti. Devletimize ve bankamıza çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Eğer bu para yetmezse tekrar başvuru yapacağım. Devletimizin bizi geri çevirmeyeceğine eminim."

Karagöz, kredi başvurusu olumlu sonuçlanınca 6 davuluyla banka şubesinin önünde konser verdiğini de sözlerine ekledi.

'Çılgın Davulcu', Halkbank destek paketiyle rahatladı

Kaynak: AA

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