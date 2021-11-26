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Çılgın Bediş'in sevilen ismi hayatını kaybetti

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Çılgın Bediş'in sevilen ismi hayatını kaybetti

Çılgın Bediş dizisinde canlandırdığı Selami karakteriyle hafızalarda yer edinen oyuncu ve manken Kaya Olgar, 57 yaşında hayatını kaybetti. İşte detaylar...

1990'lı ve 2000'li yılların aranılan manken ve oyuncusu Kaya Olgar (57) hayatını kaybetti. Acı haberi organizatör Tuncay Erkul sosyal medya hesabından duyurdu.

22 senedir Muğla Köyceğiz Yeşilköy'de yaşayan Kaya Olgar'ın cenazesi bugün öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kaya Olgar kimdir?

Bir dönemin önemli manken ve fotomodellerinden olan Kaya Olgar, Arka Sokaklar (2006), Yedi Numara (2000), Gelinlik Kız (2000), Çılgın Bediş (1998), Gurur (1994), İki Kız Kardeş (1992), Kavanozdaki Adam (1987) gibi bir çok dizi ve filmde rol aldı.

Çılgın Bediş'in sevilen ismi hayatını kaybetti

Çılgın Bediş'in sevilen ismi hayatını kaybetti

Çılgın Bediş'in oyuncusu Kaya Olgar, 57 yaşında hayatını kaybetti

Çılgın Bediş'in oyuncusu Kaya Olgar, 57 yaşında hayatını kaybetti

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