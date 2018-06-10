Çılgın Alman, Dünya Kupasını İzlemek İçin 82 Yaşındaki Traktörüyle Yollara Düştü
Alman vatandaşı Hubert Wirth, Dünya Kupası'nda ülkesini desteklemek için 1936 model traktörüyle Rusya'ya gidiyor.
4 senede bir düzenlenen Dünya Kupası öncesinde nefesler tutuldu! Milli Takımlar son hazırlıklarını yaparken, dev organizasyona katılan ülkelerin taraftarları da Dünya Kupası'nın düzenleneceği Rusya'ya gidiyor.
KENDİSİ 70, TRAKTÖRÜ 82 YAŞINDA
Almanya'nın Pforzheim kentinde yaşayan Hubert Wirth, 2018 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Rusya'ya 1936 model traktörüyle gidiyor! 70 yaşındaki taraftar şüphesiz bu tercihiyle Dünya Kupası öncesindeki en ilginç hikayelerden birini yazıyor.
SAATTE 20 KM HIZLA İLERLİYOR
Saatte 20 kilometre hızla giden traktör, 1960 öncesinde döneminin en hızlı ve en gözde traktörüymüş. Wirth, yaptığı yolculuk sırasında Avrupa'da geçtiği kentlerde insanların kendisiyle sürekli konuştuğunu ve ortaya eğlenceli diyaloglar çıktığını söylüyor.
KÖPEĞİ DE ONUNLA BERABER
70 yaşındaki futbolsevere bu yolculukta "hayat arkadaşı" olarak tanımladığı köpeği Hexe de eşlik ediyor.
KENDİ RESTORE ETMİŞ
Aracında "Merhaba Moskova" yazan Wirth, şimdiden 1,700 kilometreyi geride bıraktı ve 7 Haziran'da Beyaz Rusya'ya ulaşmayı başardı. 70 yaşındaki futbolsever, Almanya'nın 17 Haziran'da oynayacağı ilk maç olan Meksika mücadelesine yetişmeyi planlıyor. 1998 yılında ayrılana kadar motor ustası olarak hayatını kazanan Wirth, şu anda kullanmış olduğu traktörü kendisi restore etmiş.