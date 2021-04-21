Çilesiz otobüs durağı yenilenerek hizmete sunuldu

Malatya'da şehir içi ulaşım ağının yoğun olarak kullanıldığı alanlardan biri olan ve toplu taşıma araçlarının seferlerinin düzenlendiği Çilesiz Otobüs Durağında yapılan yenileme çalışmaları tamamlanarak durak, vatandaşların hizmetine sunuldu.

Malatya'da şehir içi ulaşım ağının yoğun olarak kullanıldığı alanlardan biri olan ve toplu taşıma araçlarının seferlerinin düzenlendiği Çilesiz Otobüs Durağında yapılan yenileme çalışmaları tamamlanarak durak, vatandaşların hizmetine sunuldu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi yapmış olduğu hizmet ve yatırımların yanı sıra şehir içinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı ve trafiğin yoğun olduğu alanlarda yenileme ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Modern ve daha güvenli hizmetin sunulması adına geçtiğimiz günlerde yenileme çalışmalarına başlanılan Valilik yanında yer alan 65 metre uzunluğundaki Çilesiz Otobüs Durağında çalışmalar tamamlandı. Eskiyen ve yıpranan profillerle birlikte, saclar, bordürler ve kilit taşlarının yenilendiği durakta yer döşeme yüzeyi kaplanarak hizmete sunuldu. Yenileme çalışmalarının tamamlandığı Çilesiz Otobüs Durağı'nda incelemelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, günlük binlerce vatandaşın kullandığı Çilesiz Otobüs Durağı'nın modern ve daha kullanışlı bir hale getirildiğini belirtti.

İnceleme gezisi sırasında yapılan çalışmalarla ilgili bilgilerde alan Başkan Gürkan, durakta bekleyen vatandaşlarla da sohbet ederek durağın yenilenen hali hakkında vatandaşların görüşlerini dinledi.

Valilik yanında bulunan Çilesiz Otobüs Durağı'nda yapılan yenileme çalışmasıyla birlikte durakta bulunan alanlara Malatya'nın eski fotoğrafları da eklendi. Durakta bekleyen vatandaşlar yapılan yenileme çalışmalarından memnun olduklarını belirtirlerken, Malatya'nın eski fotoğrafları ile de nostalji yaşadıklarını dile getirdiler. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı