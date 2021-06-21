Çilem Öncel bulundu mu? Çilem Öncel kimdir? Çilem Öncel'e ne oldu, nerede?

Çilem Öncel bulundu mu? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Çilem Öncel bulundu mu? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Çilem Öncel konusu ele alınıyor. Çilem Öncel'e ne oldu, bulundu mu? Çilem Öncel nerede? Çilem Öncel kimdir?

Çilem Öncel olayı nedir? Çilem Öncel'e ne oldu, bulundu mu? Çilem Öncel nerede? Çilem Öncel kimdir? sorularının yanıtları merak ediliyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

ÇİLEM ÖNCEL KİMDİR?

15 yaşında olan Çilem Öncel'i 19 yaşındaki bir tanıdıkları tarafından kaçırıldığı iddia ediliyor.

Ayrıntılar geliyor...