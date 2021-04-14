Çilekte yüksek verim ve fiyatlar, hasada başlayan üreticiyi sevindirdi
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Çilekte yüksek verim ve fiyatlar, hasada başlayan üreticiyi sevindirdi

Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Ekonomi
Çilekte yüksek verim ve fiyatlar, hasada başlayan üreticiyi sevindirdi

Türkiye'nin önde gelen çilek üretim merkezlerinden Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde hasadına başlanan çilekteki verim, kalite ve fiyatların iyi olması üreticiyi sevindirdi.

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Türkiye'nin önde gelen çilek üretim merkezlerinden Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde hasadına başlanan çilekteki verim, kalite ve fiyatların iyi olması üreticiyi sevindirdi.

Coğrafi işaret tescilli Sultanhisar çileğinden 14 bin dekar alandan yılda yaklaşık 70 bin tonluk verim alınıyor.

Hasat döneminin başlamasıyla örtü altında yapılması nedeniyle beyaza bürünen ovada çoğunluğu kadınlardan oluşan yaklaşık 10 bin tarım işçisi, günün ilk ışıklarıyla seraların yolunu tutuyor.

Kadınların topladığı çilekler, erkek işçiler tarafından taşınan kasalarla traktöre bırakılıyor.

İhracat için hazır hale getirilen ürünler, çoğunluğu Rusya olmak üzere dünyanın birçok ülkesine gönderiliyor.

Sultanhisar Ziraat Odası Başkanı Yüksel Yılmazoğlu, aroması, rengi ve büyüklüğüyle diğer bölgelerden ayrışan Sultanhisar çileğinin geçen ay Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret aldığını söyledi.

Sezona güzel başladıklarını aktaran Yılmazoğlu, "Hasatla birlikte ihracatımız da başladı. Şu anda bir sıkıntımız yok. Verim, kalite ve fiyatlarımız 8-12 lira civarında. İyi mal iyi para ediyor. Bu fiyatlar güzel ve sevindirici. Rusya ve Romanya gibi birçok ülkeye gönderiliyor. Binlerce insan buradan ekmek yiyor. Coğrafi işaret sayesinde dünya pazarında ve iç piyasada ürünümüz daha çok bilinir hale gelecektir." dedi.

İlçede 48 yıldır çilek üretimi yapan 78 yaşındaki Nihat Özyiğit ise çileğin hassas bir meyve olmasından dolayı özenle yetiştirildiğini belirterek, "Çilekten çok para kazandık. Hayat standardımız değişti. Eskiden altımızda bisiklet yokken şimdi 4-5 arabamız var. Ayakta olduğum sürece bu işi yapacağım. Çilek fiyatlarından ve verimden çok memnunuz. Çilekten memnun olmayan çok azdır. Bu çilek geçmiş yıllarda alt sınıfı, orta sınıfa taşıdı." ifadelerini kullandı.

İhracatçı Murat Emir de ürünün kalitesinden dolayı özellikle dış piyasada istedikleri satışı yapmayı umduklarına dikkati çekerek, "Geçen yıl yurt dışına yaklaşık 2 bin ton ürün gönderdik. Bu yıl ise 2 bin 500 tona çıkabiliriz diye düşünüyorum. Ülkemize döviz girdisi kazandırdığımız için mutluyum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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