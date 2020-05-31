Çilekte böcek iddialarına üreticilerden tepki - Çilekte böcek iddialarına üreticilerden tepki Konya'nın Hüyük ilçesindeki çilek üreticileri, sosyal medyada çilek içerisinden çıktığı iddia edilen video görüntüleriyle gündeme gelen haberlere tepki gösterdi.

- Çilekte böcek iddialarına üreticilerden tepki

KONYA - Konya'nın Hüyük ilçesindeki çilek üreticileri, sosyal medyada çilek içerisinden çıktığı iddia edilen video görüntüleriyle gündeme gelen haberlere tepki gösterdi. Çilek bahçelerinde çalışan çilek toplayıcılığından geçimini sağlayan tarım işçileri de kameralar önünde topladıkları çilekleri yiyerek böcek iddialarının gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, son yıllarda gerçekleştirdiği hamle ile Hüyük ilçesinin Türkiye'de organik çilek üretiminin borsası haline geldiğini vurgulayarak, ortaya atılan iddiaların üreticileri olumsuz etkilediğini söyledi.

Hüyük'te üretim yapan çilek üreticisinin hepsinde organik üretim sertifikası olduğunu hatırlatan ve yörede üretimin 15 yıl öncesine dayandığını anlatan Başkan Çiğdem, "Hem Konya Büyükşehir Belediyemiz hem de kapatılmadığı dönemde İl Özel İdaresi'nin destekleriyle ilçemizde çilek üretimi başlamıştı. O zaman bir iki dönüm olarak zorla ekilmeye başlanılan çilek, geçen yılki rekolte ile 72 milyon lira olarak bölgemize bir katma değer vergisi sağlamıştı. Bunda Büyükşehir Belediyemizin çok büyük bir katkısı var. Çünkü, Büyükşehir Belediyemiz bu yıl bile korona virüs salgını sürecinden geçtiğimiz dönemde bile 450 bin fide dağıtımı yaptı üreticiye. Her türlü desteği sağladı. Hakkı yenmez, emeği ödenmez. Bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay Bey'e ilçem adına minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Hüyük ilçemizde yerel yönetimlerimiz ve devletimizin desteğiyle gelinen bu süreçte yöremizde çilek üretimi için sabahın erken saatlerinde başlayan mesai gün boyu devam eder" dedi.

Hüyüklü çilek üreticisi Ayşe Yalçın ise, 15 dekarlık alanda organik çilek yetiştiriciliği yaptığını belirterek, 10 yıldır yörede bu üretimi sürdürdüğünü anlattı. Çilek üretiminin hem zevkli, hem de iyi gelir getiren bir iş olduğunu vurgulayan Yalçın, yörede hemen hemen herkesin bu işe yöneldiğinin altını çizerek, Türkiye'nin en güzel aromalı çileğinin Hüyük ilçesinde yetiştirildiğini belirtti. Yalçın, hiçbir yerin aromasının bu yörede üretilen ürünün aromasını tutmadığını da anlatırken, "Türkiye'nin en güzel aromaya sahip çilekleri Hüyük'te Çavuş ve çevresinde bu bölgede üretilmektedir. Yüzde 80 aroma vardır. Hiçbir yerin aroması burayı tutmaz yani. Biz buradan ekmek yiyor, para kazanıyoruz. Ama şu son günlerdeki yaşadıklarımız moral motivasyonumuzu alt üst ediyor. 'Böcek var' denilerek ürünümüzü karalamaya çalışıyorlar. Öyle bir şey yok bizim ürettiğimiz çileklerde. Öyle olsa biz de yemeyiz. Kendi yemediğimizi bil ele vermeyiz, yedirmeyiz. Önce kendimiz yiyoruz, çoluğumuz çocuğumuz yiyor. Ondan sonra başkaları yemeye başlıyor."diyerek tepkisini dile getirdi.

Kaynak: İHA