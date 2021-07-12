Çilekçileri haraca bağlamışlardı, 3'ü tutuklandı
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Çilekçileri haraca bağlamışlardı, 3'ü tutuklandı

Çilekçileri haraca bağlamışlardı, 3'ü tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'da çilek üretimi yapılan Sultanhisar ilçesindeki soğuk hava depoları, haller, çilek ihracatı yapan tüccarlar, işletme sahipleri ve kamyon şoförlerinden komisyon adı altında zorla para toplayan suç örgütüne yönelik polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 3 kişi tutuklandı.

Aydın'da çilek üretimi yapılan Sultanhisar ilçesindeki soğuk hava depoları, haller, çilek ihracatı yapan tüccarlar, işletme sahipleri ve kamyon şoförlerinden komisyon adı altında zorla para toplayan suç örgütüne yönelik polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Sultanhisar ilçesi Atça, Kavaklı ve Salavatlı Mahallelerinde çilek mevsiminin başlamasıyla birlikte bölgedeki soğuk hava depoları, haller, çilek ihracatı yapan tüccarlar, işletme sahipleri ve kamyon şoförlerinden komisyon adı altında zorla para toplandığı tespit edildi. Polis ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda yapılan operasyonda Sultanhisar ilçesi ve Adana ilinde ikamet eden şahıslara yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, H.D, M.D, F.D, ve T.K. gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda, 1 adet tabanca, tabancaya ait 83 adet mermi, 2 adet şarjör, 5 adet senet, 1 adet kılıç ve çok sayıda dijital materyal ve evraklar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden H.D., M.D., F.D. tutuklanırken, T.K. hakkında adli kontrol kararı verildi. Firari şüpheli F.Y.'nin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Polisin başarılı operasyonu sonucunda çete üyelerinin yakalanması ile rahat bir nefes alan üreticiler emniyet mensuplarına teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Çilekçileri haraca bağlamışlardı, 3'ü tutuklandı - Haberler
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