ÇİLEK ÜZÜMDE HASAT BAŞLADI

MANİSA Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün bünyesinde 9 farklı üzüm çeşidi kullanılarak elde edilen çilek üzümde hasat başladı.

MANİSA Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün bünyesinde 9 farklı üzüm çeşidi kullanılarak elde edilen çilek üzümde hasat başladı. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, görüntüsü üzüm, tadı ve aroması çilek olan bu üzümün yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Manisa'da, 1453 üzüm çeşidi ile Türkiye'nin üzüm çeşitliliğini arttıran çalışmalara imza atan Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 3 yıl önce 9 farklı üzüm çeşidini melezleyerek elde ettiği çilek üzüm ilgi görüyor. Orta erkenci üzüm çeşitleri arasında yer alan çilek üzümün hasadı yapılmaya başlandı. Sultaniye çekirdeksiz ve Ontario çeşidi üzümlerin melezi olup çekirdeksiz özelliğiyle hafif pembe rengi ve çileği andıran aromasıyla çilek üzümünün, üreticiler tarafından yaygınlaştırılması için çalışmalar sürüyor.

'1931 YILINDA ABD'DE ELDE EDİLDİ'

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, çilek üzümün yeni bir çeşit olmadığını ilk kez 1931 yılında ABD'de, Sultaniye çekirdeksiz ve Ontario çeşidi üzümden elde edildiğini söyledi. Ünal, şöyle devam etti Çilek aromalı üzümde hasada başladık. Çilek üzümü aslında yeni bir çeşit değil. Dünyaca ünlü Sultaniye çekirdeksiz üzümümüz ile Ontario cinsi üzüm çeşidinin melezi olarak elde edildi. Ön plana çıkmasının sebebi de çilek aromalı olmasıdır. Ülkemizde şu an için yetiştiriciliği yok. Bizde de koleksiyon olarak bulunuyor. Sultaniye çekirdeksiz üzümün melezleri olmak üzere tüm dünyadan bizim ülkemize uygun olabilecek çeşitlerin uyumuna bakabilmek için ülkemize getiriyoruz. Bu da o çeşitlerden biri. Üreticilerimiz hobi amaçlı kendi parsellerinde yetiştirebiliyor. Yaygınlaşması amacıyla fidanlarını üretiyoruz. Tüketicilerimize sunuyoruz diye konuştu.

Çilek üzümü ilk kez tadan Esra Öztürk, 'Çilek tadı geliyor, aromasını hissettim. Gerçekten çok iyi diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı