Çilek üretimine kadın eli
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Çilek üretimine kadın eli

Malatya'da, Gülten Çelik isimli kadın çiftçi Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi kapsamında almış olduğu 30 bin TL hibe ile çilek üretimine başladı.

Çilek üretimine kadın eli
19.07.2020 17:18 | Son Güncelleme: 19.07.2020 17:23

Malatya'da, Gülten Çelik isimli kadın çiftçi Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi kapsamında almış olduğu 30 bin TL hibe ile çilek üretimine başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi kapsamında almış olduğu 30 bin TL hibe desteği ile Malatya'nın Pütürge ilçesi, Örmeli Mahallesinde 5 dekar alanda çilek üretimine başlayan Gülten Çelik isimli çiftçinin Çilek bahçesi ziyaret edilerek, çiftçilerle yapılan istişarelerin ardından hasat çalışmaları yapıldı.

Bitkisel üretim alanında Çilek yetiştiriciliği projesi ile desteğe hak kazanarak Çilek bahçesi tesisi kuran kadın çiftçi Çelik'in hasat gününe, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit ile birlikte, Pütürge İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zafer Koçak, teknik personeller ve üreticiler katıldı.

Çilek üretimi yapan Gülten Çelik; 3 yıl önce bakanlıktan almış olduğu 30 bin TL'lik hibe desteği ile 5 dekar alanda çilek üretimine başladığını belirterek, artan talepleri karşılayabilmek için üretim alanlarını İl ve İlçe Tarım Müdürlüğünün teknik desteği ve eşi Nurettin Çelik ile beraber 20 dekar alana çıkardığını bildirdi. Dekardan ortalama 1-1,5 ton ürün elde ettiklerini ifade eden Çelik, hem il içi hem il dışı taleplere yetişemediklerini, oluşturdukları doğrudan pazarlama ağı ile talepleri karşılamak için üretim sahalarını daha da artırmak istediklerini vurguladı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit ise, "Bölgemizin iklimine uygun olan Çilek üretimini, miras yoluyla bölünerek küçük parçalı hale gelen ve dondan etkilenen, dolayısıyla ekonomik olarak bahçe ziraatı yapılamayan alanlarda tavsiye ederek destekliyoruz. Çilek üreticimiz Gülten hanım çalışkan Anadolu kadınımızın güzide bir örneği olarak başarılı bir şekilde üretim gerçekleştirmiş ve her yıl kapasitesini de arttırmaya devam etmektedir. Bizde kurum olarak aile işletmeciliği yaparak örnek olan çiftçilerimizin üretim talebi için her türlü destek ile yanlarında olacağız, emeklerinin karşılığını bereketli mahsuller ile almalarını dilerim. Yerli üretime yapmış oldukları katkı ve örnek uygulamaları için üreticimiz Gülten hanıma ve ayrıca eşine teşekkür ediyorum" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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