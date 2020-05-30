Çilek üreticisi, sosyal medyadaki videolara tepkili
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Çilek üreticisi, sosyal medyadaki videolara tepkili

SOSYAL medyada başlatılan ve kısa sürede yayılan, tuzlu suya koyulan çileğin içinden böcek çıktığı görüntülerle ilgili konuşan çilek üreticileri tepki gösterdi.

Çilek üreticisi, sosyal medyadaki videolara tepkili
30.05.2020 16:37 | Son Güncelleme: 30.05.2020 16:41

SOSYAL medyada başlatılan ve kısa sürede yayılan, tuzlu suya koyulan çileğin içinden böcek çıktığı görüntülerle ilgili konuşan çilek üreticileri tepki gösterdi. Üreticiler, bu zamana kadar böyle bir şeyle karşılaşmadıklarını söyledi.

Son günlerde sosyal medyada yayılan tuzlu suya atılan çileklerin içinden böcek çıktığı görüntüler, Türkiye'de de gündeme yerleşti. Özellikle bir kullanıcının yaptığı ve ardından kurmaca olduğu ortaya çıkan video, geniş çapta etkisini gösterirken, çilek üreticileri ise bu duruma tepki gösterdi.  Bursa'nın Orhangazi ilçesinde babadan oğula 40 yıldır çilek üreticiliği yapan Sabri Bozkurt, "40 yıldır bu işin içindeyiz ve bugüne kadar hiç böyle bir şeye rastlamadık. Birileri tamamen çilek üretimini karalama maksatlı bu videoları çekiyor, isteyen, istediği deneyi yapabilir" dedi.Bozkurt, kardeşi Salih Bozkurt ile birlikte, yıllık 100 ton civarında üretim gerçekleştirdiklerini ve çilek üretimine pandemi sürecinde de ara verilmeden devam edildiğini kaydederek, "Devletimizin de verdiği özel izin ile üretimimize devam ediyoruz. Pandemi sürecinden ötürü 'Alo Çilek' uygulamasıyla vatandaşlardan sosyal medya hesapları üzerinden sipariş alıyoruz. Çileğe ilgi, bu karalama kampanyasına karşın devam ediyor. Tekrar söylüyorum, böyle bir şeyin olmasına imkan yok. Sonrasında da çileğin içerisinden böcek çıktığı iddia edilen video, çeken kişi tarafından kurgulandığı açıklandı" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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