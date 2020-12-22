Çilek üreticileri bilgilendirildi
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Çilek üreticileri bilgilendirildi

22.12.2020 11:06 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:18
Çilek üreticileri bilgilendirildi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çilek üretiminin arttırılması için bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çilek üretiminin arttırılması için bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleşen bilgilendirme toplantısında Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert, Ziraat Odası Başkanı Harun İphar, ilçedeki çilek üreticileri ile bir araya geldi. Toplantıda ilçede çilek üretimin yaygınlaştırılması konusunda ele alınarak çiftçiler bilgilendirildi. - BİLECİK

Çilek üreticileri bilgilendirildi
Çilek üreticileri bilgilendirildi
Çilek üreticileri bilgilendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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