Çilek tarlasında zirai dona karşı dumanlı gece nöbeti
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Çilek tarlasında zirai dona karşı dumanlı gece nöbeti

Çilek tarlasında zirai dona karşı dumanlı gece nöbeti
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Kastamonu'da çiftçiler çileklerini zirai dona karşı korumak için gece tarlalarında araba tekeri ile plastik eşyalar yakarak sabaha kadar nöbet tutuyor.

Kastamonu'da çiftçiler çileklerini zirai dona karşı korumak için gece tarlalarında araba tekeri ile plastik eşyalar yakarak sabaha kadar nöbet tutuyor.

Kullanılmayan araba tekerleklerini çilek tarlasının kenarlarına ve ortasına bırakan çiftçiler, gece saatlerinde araba tekerleği ile plastik eşyalar yakmak için tarlaya geliyor.

Çıkan dumanın tarlaya dağılmasıyla soğuklardan ürünleri korumaya çalışan çiftçiler, sabah saatlerine kadar bu işlemi tekrarlıyor.

Kent merkezine bağlı Dereköy köyünde çilek üretimi yapan Kenan Erkan Çevikoğlu, AA muhabirine, hava sıcaklıklarının aniden düştüğünü söyledi.

Son günlerde zirai don tehlikesi olduğunu ifade eden Çevikoğlu, "Çileklerimizde çiçeklenmeler mevcuttu, bu çiçekleri kurtarmak için donla mücadele ediyoruz. Lastik yakıyoruz. Gece saat 01.30'da lastiklerimizi yaktık. Sabah 06.00'ya kadar eksi hava devam ediyor. O saate kadar lastiklerimizi yakmaya devam edeceğiz. Burada havayı sıfır derecenin üzerinde tutmaya çalışıyoruz." dedi.

Bahçenin her köşesine araba tekerlerini bıraktıklarını anlatan Çevikoğlu şöyle devam etti:

"Soğuk havanın tarlaya çökmesini engelleyerek burada alçak basınç havası oluşturuyoruz. Duman soğuk havayı bir nebze yukarı doğru itiyor. Çilek normalde eksi 5 dereceye kadar dayanıyor ama çiçeklenme olduğu için çiçeklerin sıfır derecenin altında yaşama ihtimali zor."

Görkem Ozan Cırdı ise 3 dönümlük alanda çilek yetiştirdiğini belirterek, "Bu bahçeden yaklaşık 2 ton çilek bekliyoruz. Gece don uyarısıyla beraber bahçemize geldik. Lastik yakarak soğuk havayı engellemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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