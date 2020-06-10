"Çilek tadında yetiştiricilik projesi" başladı
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"Çilek tadında yetiştiricilik projesi" başladı

Sivas'ta '300 Fikir 300 Proje' kapsamında ürün çeşidini artırmak, katma değeri yüksek ürünleri elde etmek ve çiftçinin yüzünün gülmesini sağlamak amacıyla çilek fidesi dikimi gerçekleştirildi.

10.06.2020 17:13 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:18

Sivas'ta '300 Fikir 300 Proje' kapsamında ürün çeşidini artırmak, katma değeri yüksek ürünleri elde etmek ve çiftçinin yüzünün gülmesini sağlamak amacıyla çilek fidesi dikimi gerçekleştirildi.

Sivas'ta '300 Fikir 300 Proje' kapsamında 'Çilek Tadında Yetiştiricilik Projesi' hayata geçirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonluğunda Karşıyaka Mahallesinde bulunan Serpincik Göleti çevresindeki Abdurrahman Güngör'e ait tarlalara çilek fidesi dikimi gerçekleştirildi. Programa Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nebi Kaya, İl Meclis Başkanı Hakan Akkaş, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ile diğer ilgililer de katılım gösterdi.

Programda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Sivas'ta ürün çeşitliliğini artırmak, üreticilerin ek gelir kazançlarını artırmaya yönelik projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, "Bu projeyi Şarkışla, Altınyayla, Yıldızeli ve il merkezimizde 18 kişiyle uyguluyoruz. İnşallah bundan sonraki yıllarda artarak devam edeceğiz. Bu projemiz, yüzde 75'i Sivas İl Özel İdaresi destekli, yüzde 25 ise çiftçi katkılı, toplam 90 bin fide 14 bin 500 metre damla sulama borusu, 12 bin 500 metre de malç naylon olarak şu anda yetiştiricilerimize dağıtımını yaptık. İnşallah biraz sonra fidelerimizi toprakla buluşturacağız." diye konuştu. Programda açıklama yapan Sivas Valisi Salih Ayhan ise, '300 Fikir 300 Proje' ile bu yıl içerisinde hedef kitlelerin arzu ve isteklerine uygun bir şekilde proje üretimi yaptıklarını söyledi. Bunlardan bir tanesinin de çilek projesi olduğunu ifade eden Ayhan, " Bu hakikaten ürün çeşidini artırmak, katma değeri yüksek ürünleri elde etmek ve çiftçimizin yüzünün gülmesini sağlamak için güzel örnek uygulamalar ve teşvik edilmesini sağlamaktır. Proje bedelimiz 115 bin TL. İl Özel İdaremizin destekleriyle ve il genelinde iklimsel anlamda müsait olan Altınyayla, Şarkışla ve merkezde uygulanmaktadır." dedi.

"2020 Yılı Üretim ve İstihdam Odaklı Bir Yıl Olacak"

Vali Ayhan, çileğin eksi 10 dereceye kadar herhangi bir zarar ve zayiat olman ekiminin yapılabildiğini söyleyerek, " Bunu da vatandaşlarımıza göstermiş olduk. Net gelirinin de çok yüksek olması hasebiyle ürün anlamında yüksek gelir sağladığı için çiftçilerimize tavsiye ettiğimiz bir üründür. Ben emek verenlere teşekkür ediyorum hep söylüyoruz Sivas'ımız bakir bir alan. Her adım attığımız yerde güzellikler oluyor. Örnek uygulamalar yapmaktayız. "Üreten Çiftçi Gelişen Sivas" projesi kapsamındaki güzel çalışmalarımızdan da sadece bir tanesidir. 2020 yılının üretim ve istihdam odaklı bir yıl olması da temel hedeflerimizden biri bu olduğu için de bu tür çalışmalara çok önem veriyoruz. İl Özel İdaremize, İl Genel Meclisimize, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze ve çiftçilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bu topraklarımız daha bereketli olacak. İşlediğimiz bereketlenecek, çiftçilerimizin cebini dolduracak, yüzünü güldürecek, toplumumuzun refah seviyesi daha da artacak. İlimiz de her alanda varlığını hissettirecek. Kendi kendine yeten bir il, kendi kendine yeten bir Türkiye, akabinde de bu ürünleri ihraç edecek bir ülke ve il olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Bereketli olsun. Bol kazançlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Ayhan ve beraberindekiler tarlaya çilek fidesi ekti. - SİVAS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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