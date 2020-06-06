Çilek ay tutulması Mersin'den izlenebildi
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Çilek ay tutulması Mersin'den izlenebildi

Çilek ay tutulması Mersin'den izlenebildi Dün gece gerçekleşen 'çilek ay tutulması' havanın açık olması dolayısıyla Mersin'den izlenebildi.

06.06.2020 01:40 | Son Güncelleme: 06.06.2020 01:44

Çilek ay tutulması Mersin'den izlenebildi

MERSİN - Dün gece gerçekleşen 'çilek ay tutulması' havanın açık olması dolayısıyla Mersin'den izlenebildi.

5 Haziran cuma akşamı gerçekleşen kısmi ay tutulması, Mersin'in Erdemli ilçesinde seyre doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Ayın Akdeniz üzerinde oluşturduğu yakamozlar essiz bir manzara ortaya koydu.

Cuma akşamı saat 20.30 sıralarında alışılagelmiş beyaz görünümdeki ay ışığı, 22.30 sıralarında açık turuncu ve sarımsı bir renk tonuna büründü.

Çilek hasadının yapıldığı haziran ayına denk gelen ay tutulmaları 'çilek ay tutulması' olarak adlandırılıyor.

Bir sonraki ay tutulması 5 Temmuz da gerçekleşecek. Ancak bu tutulmanın Türkiye'den görülmemesi bekleniyor.

Çilek ay tutulması Mersin'den izlenebildi

Kaynak: İHA

Manşet

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