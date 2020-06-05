'Çilek Ay Tutulması' kartpostallık manzara oluşturdu 'Çilek Ay Tutulması' kartpostallık manzara oluşturdu Merakla beklenen "Çilek Ay Tutulması" İstanbul'da kartpostallık manzara oluşturdu.

'Çilek Ay Tutulması' kartpostallık manzara oluşturdu

İSTANBUL - Merakla beklenen "Çilek Ay Tutulması" İstanbul'da kartpostallık manzara oluşturdu. Çilek Ay tutulması havadan görüntülendi.

Gökyüzü ile yakından ilgilenenlerin merakla beklediği "Çilek Ay Tutulması" akşam 20.45 itibariyle gerçekleşmeye başladı. Ay tutulmasının İstanbul'dan çekilen görüntüleri mest etti. Ay'ın tutuncu ve sarımsı tutulma anı kartpostallık manzara oluşturdu. Çilek Ay Tutulması drone ile havadan görüntülendi.

Çile Ay'ı adının verilmesinin tutulmanın görünümüyle bir ilgisi bulunmuyor. Kuzey Amerika'da çilek hasadı Haziran ayında yapılıyor. Bu nedenle Haziran ayındaki tutulmalara Çilek Ay'ı adı veriliyor. Ancak bu tutulmanın Kuzey Amerika'da gözükmeyeceği bildirildi.

Haziran ayında ikinci bir gökyüzü olayına daha tanık olacağız. 21 Haziran tarihinde parçalı Güneş tutulması yaşanacak. Türkiye'den kısmen seyredilebilecek. Bir sonraki Ay tutulması olayı ise 5 Temmuz'da gerçekleşecek. Bu tutulma Türkiye'den görülmemesi bekleniyor. Bugünkü ay tutulması haricinde 2020 yılı içerisinde Türkiye'den net bir şekilde yeni bir ay tutulmasının görülmesi beklenmiyor.

Kaynak: İHA