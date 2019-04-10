Çileği Meslek Edindi

Aydın'ın Didim ilçesinde 16 yıldır organik çilek üreten Ali Olgun, doğal ürünlerin pazarda daha çok ilgi gördüğünü belirtti.

Didim'in Akköy Mahallesinde 16 yıldır çilek ürettiğini belirten çiftçi Ali Olgun, hayvan gübresi kullanarak organik çilek ürettiğini ifade etti. Didim Kaymakamlığı Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi tarafından "Meslek Edindirme Programları" kapsamın da Usta Öğretici Hüseyin Çetinkaya (Bahçe Ziraatı) eşliğin de 2003 baharın da Akköy de başlatılan "Zirai Mücadele" kursunu başarıyla tamamlayan 21 kursiyerden biri olduğunu kaydeden çiftçi Ali Olgun, dönemin Kaymakamı Abdurrahman Koçoğlu ve İlçe Tarım Müdürü İsmail Efe'nin teşvikiyle Didim Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan faizsiz kredi alarak çilek üretimine başladığını belirtti.

Çilek üreticiliğini meslek edindiğini ifade eden çiftçi Ali Olgun, 10 dönümlük örtü altında çilek ürettiğini belirterek, gerek Akköy yolu üzerinde çilek tarlasının önünde kurduğu tezgahta gerekse Didim semt pazarların da turfanda çileğin vatandaşlarca yoğun ilgi gördüğünü sözlerine ekledi. - AYDIN

Kaynak: İHA